الصين تعتزم توسيع استخدام اليوان عالمياً

تعهدت السلطات الصينية باتخاذ تدابير لتسهيل استخدام اليوان على المؤسسات في الداخل والخارج، كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز استخدام العملة على مستوى العالم.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة مدعومة من بنك الشعب الصيني ونشر على حساب البنك على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن بكين ستدعم استخدام اليوان كعملة تمويل للمؤسسات الأجنبية، وستتخذ إجراءات لفتح أسواقها المالية.

ونقل التقرير عن مسؤول لدى البنك، أن تلك الخطوة من شأنها زيادة كفاءة التجارة العابرة للحدود وتخدم الاقتصاد الحقيقي بشكل أفضل. وأضاف المسؤول أنه حان الوقت لاستخدام اليوان على نطاق أوسع، مع تزايد تنوع النظام النقدي الدولي، وارتفاع الطلب من مختلف الجهات على استخدام العملة الصينية.