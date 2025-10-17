«إتش إس بي سي» يتوقع ارتفاع الذهب إلى 5000 دولار 2026

تواصل ماراثون صعود الذهب وحلق المعدن الأصفر إلى مستوى قياسي جديد يجاوز 4300 دولار للأونصة وسط إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة في ظل تواصل الإغلاق الحكومي الأمريكي واشتعال المخاوف من تواصل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فيما توقع بنك إتش إس بي سي، في مذكرة بحثية استمرار ارتفاع أسعار الذهب في النصف الأول من العام المقبل، وأن يصل إلى 5000 دولار للأوقية.

وتوقع البنك أمس وصول متوسط سعر الذهب للعام الحالي إلى 3455 دولاراً للأوقية بدلاً من 3355 دولاراً، كما عدل توقعاته لمتوسط عام 2026 إلى 4600 دولار من 3950 دولاراً، حسبما نقلت «رويترز» وذلك بعدما قفزت أسعار الذهب بأكثر من 60% خلال العام الحالي حتى الآن، مواصلة تسجيل سلسلة من المستويات القياسية.

وأشار البنك البريطاني إلى المخاطر الجيوسياسية، وعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية وارتفاع الدين العام كعوامل داعمة للأسعار.