"فورد" تستدعي 290 ألف سيارة بسبب خلل في نظام الكاميرا الخلفية

قررت فورد موتور كورب ثاني أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة استدعاء أكثر من 290 ألف سيارة بسبب خلل في نظام كاميرا الرؤية الخلفية ما يمكن أن يؤدي إلى عدم ظهور الصورة بشكل صحيح في ظروف إضاءة معينة، وهو ما يزيد خطر وقوع حوادث تصادم.

تشمل خطة الاستدعاء السيارات إف 250 إس.دي وإف 350 إس.دي وإف 450 إس دي طرز الأعوام من 2020 إلى 2022.

وقالت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية الأمريكية في تقريرها: إن فورد راجعت بيانات شكاوى العملاء ومعلومات الضمان لتفهم ما يحدث معهم. وقالت شركة السيارات إنها حتى 20 سبتمبر الماضي تلقت 10 إخطارات بالمشكلة أولها كان 20 يناير 2022.

ولم يتم إخطار فورد بوقوع أي حوادث ولا إصابات نتيجة المشكلة.

وسيقوم وكلاء فورد بتحديث برنامج وحدة معالجة الصور للمركبات المتأثرة بالمشكلة مجاناً. ومن المتوقع إرسال خطابات مؤقتة إلى مالكي المركبات في 20 أكتوبر لبدء إصلاح المشكلة.