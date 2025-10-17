العملات المشفرة تهوي.. والبتكوين عند 105 آلاف دولار

بعد أسبوع من الخسائر المتواصلة التي محت مئات المليارات من قيمة الأصول المشفرة، عجزت "بتكوين" مجدداً عن إثبات مكانتها كملاذٍ آمن في أوقات الاضطراب.

وبعدما كانت تُعتبر يوماً وسيلة تحوّط ضد اضطرابات الأسواق، وُصفت حينها بـ"الذهب الرقمي" لعصر البلوكتشين، استقرّت "بتكوين" صباح الجمعة في سنغافورة بعدما هبطت بالتوازي مع الأسهم العالمية وأسواق الائتمان، لتتداول قرب 109 آلاف دولار، وفقاً لبيانات "بلومبرغ".

وتراجعت عملة بتكوين 2.2 % للتداول عند مستوى حدود 105 آلاف دولار ، فيما انخفضت ايثر 2% وسولانا 2.3% ودوجكوين 2.3% واكس ار بي 1.5% .

وكانت "بتكوين" قد سجّلت مستوى قياسياً بلغ 126,251 دولاراً في السادس من أكتوبر.

حتى الآن، تواجه السوق صعوبة في تحقيق تعافٍ مستدام، رغم توسّع شركات كبار مثل "كراكن" و"سيركل" و"بيتغو" و"ريبل" في مجالات التمويل المنظم، عبر السعي للحصول على تراخيص مزودي خدمات الثقة وتطوير أنظمة مدفوعات ومنتجات قائمة على البطاقات.

وشهدت صناديق البيتكوين المتداولة في الولايات المتحدة موجة سحب جديدة من المستثمرين، حيث تخارج نحو 104 ملايين دولار في الخامس عشر من أكتوبر، بحسب البيانات التي نقلتها بورصة "باينانس".

وانخفض سعر العملة المشفرة الأكبر من حيث القيمة السوقية بوتيرة حادة بعدما بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 126251 دولارًا في السادس من أكتوبر، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة إثر تصاعد التوترات التجارية بين بكين وواشنطن.