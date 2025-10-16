صوت ترامب.. عضو في الاحتياطي الفيدرالي يطالب بخفض الفائدة 0.50%

أوضح ستيفن ميران، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، أنه يفضل خفض الفائدة 50 نقطة أساس (0.50%) في اجتماع البنك المركزي للشهر الجاري، وأكد رؤيته بأن التوترات التجارية تعزز حالة عدم اليقين في الاقتصاد، وتزيد مخاطر تراجع النمو.

وصرح «ميران» في مقابلة مع «فوكس بيزنس» أنه في حال ظلت السياسة النقدية تشددية، وتعرض الاقتصاد لصدمة، فإن ذلك يعزز التداعيات السلبية لتلك الصدمة.

ويفضل «ميران» خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماع الفيدرالي المقرر عقده على مدار يومي الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من أكتوبر، بينما تشير توقعات السوق لخفضها ربع نقطة مئوية فقط.

بينما صرح «كريستوفر والر» عضو آخر بمجلس محافظي الفيدرالي أن بإمكان مسؤولي البنك الاستمرار في خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لدعم سوق العمل، قائلاً في مقابلة مع «بلومبرج»: «لا نريد أن نرتكب خطأ، لذا فمن الضروري توخي الحذر والانتظار لرؤية ما سيحدث».

هذا وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، قد وافق بفارق ضئيل، على تعيين ستيفن ميران في مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الاتحادي، ما يوسع نفوذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أهم بنك مركزي في العالم، ويمنح كبير مستشاريه الاقتصاديين أحد الأصوات التي تحدد أسعار الفائدة، عشية اجتماع مهم بشأن السياسة النقدية.

وجاء التصويت بأغلبية 48 صوتاً مقابل 47 في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، لتُختتم بذلك عملية سريعة، بدأت في أغسطس، عندما استقالت أدريانا كوجلر بشكل مفاجئ من عضوية مجلس الاحتياطي الاتحادي.وقد أفسح ذلك المجال أمام ترامب لتعيين شخصية أكثر ميلاً لخفض أسعار الفائدة، وهو ما يطالب به الرئيس منذ بداية العام.