ترامب يحاول إيقاف إبحار النفط الروسي.. والهند والصين ترفضان

أكدت الهند، الخميس، أن أولوية سياستها في مجال الطاقة هي «الدفاع عن مصالح المستهلك الهندي» بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نيودلهي تعهدت وقف استيراد النفط الروسي.

وأصدرت وزارة الخارجية الهندية بياناً جاء فيه أن «أولويتنا هي حماية مصالح المستهلك الهندي. سياستنا بشأن واردات الطاقة تسترشد بهذا الهدف الوحيد».

وفرض ترامب في نهاية أغسطس رسوماً بنسبة 50% على الصادرات الهندية إلى بلاده رداً على شراء نيودلهي النفط الروسي الذي تعتبره واشنطن مصدراً أساسياً لتمويل الحرب التي يخوضها الكرملين في أوكرانيا.

وبعد الصين، تعد الهند أكبر مشترٍ للنفط الروسي الذي مثّل في العام 2024 حوالي 36% من وارداتها، مقارنة بنحو 2% قبل بدء الحرب في أوكرانيا عام 2022، وفق بيانات وزارة التجارة الهندية.

ومساء الأربعاء، أعلن ترامب أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وعده بأن تتوقف الهند عن شراء النفط الروسي.

وقال ترامب لصحفيين في المكتب البيضاوي: «كنت مستاءً من شراء الهند للنفط، وقد أكد لي (مودي) اليوم أنهم لن يشتروا النفط من روسيا».

وفي بيانها، لم تنف الوزارة أو تؤكد تصريحات ترامب.

وأضافت: «في ما يتعلق بالولايات المتحدة، فإننا نسعى منذ سنوات إلى زيادة وارداتنا من الطاقة» منها، مشيرة إلى أن «السلطات (الأمريكية) الحالية أبدت اهتمامها بتعزيز التعاون في مجال الطاقة مع الهند. والمباحثات مستمرة».

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الأربعاء: إنه أبلغ وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو بأن إدارة ترامب تتوقع أن توقف اليابان استيراد منتجات الطاقة الروسية.

والهند والصين هما أكبر مشترين للنفط الخام الروسي المنقول بحراً، وتفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات عليه.

الأسعار

ارتفعت أسعار النفط واحداً بالمئة تقريباً، الخميس، وخلال التداولات، زادت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتاً، أو 0.90 بالمئة، لتصل إلى 62.45 دولاراً للبرميل. وكسبت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنتاً أو 0.98 بالمئة إلى 58.84 دولاراً للبرميل.

ولامس الخامان القياسيان أدنى مستوى لهما منذ أوائل مايو في الجلسة الماضية بفعل التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين وبعد أن حذرت وكالة الطاقة الدولية من فائض كبير في العام المقبل مع رفع منتجي أوبك+ الإنتاج وسط ضعف الطلب.

وتعد روسيا أكبر مورد للنفط بالنسبة للهند وتمدها بنحو ثلث وارداتها من الخام.

من جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة لرويترز إن بعض شركات التكرير الهندية تتأهب لخفض وارداتها من النفط الروسي، مع توقعات بحدوث ذلك تدريجياً.

بريطانيا

وأعلنت الحكومة البريطانية أيضاً عقوبات جديدة الأربعاء تستهدف بشكل مباشر شركتي روسنفت ولوك أويل الروسيتين، وهما من أكبر شركات الطاقة في العالم. وتشمل الكيانات الخاضعة للعقوبات أربع منشآت لتخزين النفط و44 ناقلة في «أسطول الظل» الذي ينقل النفط الروسي، ونايارا للطاقة المحدودة، وهي مصفاة مملوكة لروسيا في الهند.