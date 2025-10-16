نتائج البنوك وأسهم شركات الرقائق تدعم «وول ستريت»

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية، أمس، في جلسة متقلبة مدعومة بنتائج قوية من البنوك الكبرى، في حين ارتفعت أسهم شركات تصنيع الرقائق بعد النتائج الفصلية الإيجابية من شركة (إيه.إس.إم.إل). وخلال التعاملات صعد داو جونز 104.7 نقاط، بما يعادل 0.23 %، إلى 46375.17 نقطة وتقدم مؤشر ستاندرد آند بورز 44 نقطة، أو 0.66 %، إلى 6688.27 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك 216.8 نقطة، أو 0.96 %، إلى 22738.496 نقطة.

وارتفعت إيرادات «مورجان ستانلي» إلى مستوى قياسي في الربع الثالث بدعم الأداء القوي في أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات.

وقفز صافي الدخل 18% إلى 18.22 مليار دولار مقارنة مع 15.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي وقفزت أرباح البنك 45 % إلى 4.61 مليارات دولار، مقابل 3.18 مليارات دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأوضح البنك أن إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية ارتفعت 44% على أساس سنوي إلى 2.11 مليار دولار، متجاوزة التقديرات بأكثر من 430 مليون دولار، مع انتعاش أنشطة الطروحات الأولية والاندماج.

وارتفعت أرباح «بنك أوف أمريكا» في الربع الثالث بدعم الأداء القوي لأنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية.

وقال ثاني أكبر المصارف في الولايات المتحدة من حيث الأصول، إن أرباحه ارتفعت 23% على أساس سنوي إلى 8.5 مليارات دولار، أو 1.06 دولار للسهم وبلغت ربحية السهم 1.06 دولار مقابل تقديرات «إل إس إي جي» عند 0.95 دولار وبلغت الإيرادات 28.24 مليار دولار مقابل توقعات عند 27.5 مليار دولار. وتراجعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات قرب أدنى مستوى منذ مطلع أبريل، وسط توقعات بمواصلة الفيدرالي خفض الفائدة.