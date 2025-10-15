تدفقات الصناديق المتداولة الأمريكية تتجاوز تريليون دولار

استقطبت صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة تدفقات قياسية هذا العام، تجاوزت التريليون دولار، مسجلة أسرع وتيرة نمو على الإطلاق، وتعكس هذه الزيادة ثقة المستثمرين المتنامية بالأسواق خلال 2025.

وتشير البيانات الصادرة عن «بلومبرج إنتليجنس» حتى نهاية سبتمبر، إلى أن التدفقات هذا العام كانت نشطة للغاية، حيث بلغت الوتيرة الشهرية حوالي 3.5 أضعاف المتوسط الموسمي المعتاد، ويتوقع المحللون وصول إجمالي التدفقات في عام 2025 إلى حوالي 1.25 تريليون دولار.

ووفقاً للبيانات، فقد استقطب صندوق «فانجارد» لتتبع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» وحده حوالي 93 مليار دولار، في حين اجتذبت الصناديق المرتبطة بالـ«بتكوين»، والذهب، مليارات الدولارات أيضاً.

شهد السوق أيضاً مستوى غير مسبوق من إطلاق صناديق جديدة، حيث تم إطلاق أكثر من 800 صندوق حتى الآن، مع تسجيل سبتمبر وحده رقماً قياسياً بأكثر من 115 إصداراً جديداً.

ويشير المحللون إلى أن وتيرة الإطلاق هذه قد تدفع السوق إلى تخطي حاجز ألف صندوق جديد خلال عام واحد للمرة الأولى على الإطلاق.