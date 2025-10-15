أرباح مورجان ستانلي تقفز 45% في الربع الثالث

ارتفعت إيرادات «مورجان ستانلي» إلى مستوى قياسي في الربع الثالث من العام الجاري، بدعم من الأداء القوي في أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات.

وقفز صافي الدخل بنسبة 18% إلى 18.22 مليار دولار مقارنة مع 15.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقفزت أرباح البنك بنسبة 45% إلى 4.61 مليارات دولار، مقارنة مع 3.18 مليارات دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأوضح البنك أن إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية ارتفعت 44% على أساس سنوي إلى 2.11 مليار دولار، متجاوزة التقديرات بأكثر من 430 مليون دولار، مع انتعاش أنشطة الطروحات الأولية والاندماج.

واستفاد البنك أيضاً من الأداء القوي في قسم إدارة الثروات، بدعم من تسجيل وول ستريت مستوياتها القياسية، حيث حقق القسم هامش ربح قبل الضرائب بلغ 30%، واستقطب تدفقات صافية جديدة بقيمة 81 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي «تيد بيك» في بيان، إن المصرف حقق ربعاً استثنائياً بفضل الأداء القوي في جميع الوحدات، مضيفاً أن الإيرادات القياسية وارتفاع العائد على حقوق المساهمين إلى 23.5% يعكسان كفاءة تنفيذ استراتيجية البنك المتكاملة.

وأضاف أن إجمالي الأصول التي يديرها البنك في أنشطة إدارة الثروات والاستثمار بلغ 8.9 تريليونات دولار، مؤكداً التزام المصرف بتحقيق نمو مستدام يضمن قيمة طويلة الأجل للمساهمين.