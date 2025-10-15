15 مليار دولار تكلفة الإغلاق الحكومي الأمريكي يومياً

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: إن العائق الوحيد الذي يواجه النمو الاقتصادي للولايات المتحدة وإدارة الرئيس دونالد ترامب هو الإغلاق الحكومي المستمر.

وأشار إلى أنه اطلع على بيانات توضح أن الإغلاق يكلف الاقتصاد 15 مليار دولار يومياً، وألقى الوزير باللوم مباشرة على القيادات الديمقراطية في مجلس الشيوخ.

وأضاف بيسنت، خلال مشاركته في منتدى «سي إن بي سي»: إن موجة الاستثمار في الاقتصاد الأمريكي مستدامة وما زالت في بدايتها، منوهاً إلى أن الطلب المكبوت على الاستثمار قد أطلق بفضل سياسات ترامب.

وفي حين أكد التزام الإدارة الأمريكية بدفع رواتب العسكريين، أكد أن القطاع الخاص سيستوعب الوظائف بعد تقليص التوظيف الفيدرالي.

وفي سياق التجارة، قال الوزير إن الولايات المتحدة تمتلك أدوات ضغط عدة على الصين في مجالات تشمل أشباه الموصلات ومحركات الطائرات والمعادن النادرة، وإن الحكومة تعمل على إعادة العلاقات في سبع صناعات استراتيجية، بينها بناء السفن والمعادن الأرضية النادرة، من خلال التواصل المستمر مع الوفد الصيني والتحضير لاجتماع محتمل بين الرئيسين.

وختم بيسنت حديثه بالتأكيد على أن سوق الأسهم لن يؤثر على المفاوضات مع الصين، وأن موجة الاستثمار التكنولوجي في الولايات المتحدة ما زالت في مراحلها الأولى، ما يعكس استمرار فرص النمو رغم الإغلاق الحكومي الحالي.