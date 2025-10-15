متجاوزة التوقعات.. أرباح بنك أوف أمريكا تقفز 23%

ارتفعت أرباح «بنك أوف أمريكا» في الربع الثالث من العام الجاري، بدعم من الأداء القوي لأنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية، وسط نشاط متزايد لعمليات الاندماج والاستحواذ العالمية.

وقال البنك، ثاني أكبر المصارف في الولايات المتحدة من حيث الأصول، إن أرباحه ارتفعت بنسبة 23% على أساس سنوي لتصل إلى 8.5 مليارات دولار، أو ما يعادل 1.06 دولار للسهم.

وبلغت ربحية السهم 1.06 دولار مقابل تقديرات «إل إس إي جي» عند 0.95 دولار.

وبلغت الإيرادات 28.24 مليار دولار مقابل توقعات عند 27.5 مليار دولار.

وأوضح البنك في بيان، الأربعاء، أن رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية قفزت بنسبة 43% على أساس سنوي إلى ملياري دولار، متجاوزة التوقعات بأكثر من 380 مليون دولار.

وارتفع سهم البنك بنحو 14% منذ بداية العام.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك «براين موينيهان»، إن الإيرادات ارتفعت بوتيرة أسرع من النفقات، ما ساهم في زيادة ربحية السهم بنسبة 31% على أساس سنوي، وأدى إلى تحسن ملحوظ في العائد على الأصول وحقوق المساهمين.

كما أسهمت أنشطة تداول الأسهم في تعزيز النتائج، بعدما ارتفعت إيراداتها بنسبة 14% إلى 2.3 مليار دولار، متجاوزة توقعات السوق بنحو 200 مليون دولار.

وتأتي هذه النتائج بعد يوم واحد من إعلان مصارف «جيه بي مورغان تشيس» و«غولدمان ساكس» و«سيتي غروب» و«ويلز فارغو» نتائج فاقت بدورها توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات.