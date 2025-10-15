24 شركة من هونغ كونغ تشارك في «جيتكس جلوبال 2025»

أكد مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ (HKTDC) بالتعاون مع «هونغ كونغ لمجمعات العلوم والتكنولوجيا» مشاركة أكثر من 24 شركة من هونغ كونغ ضمن جناحين في فعاليات «جيتكس جلوبال 2025»، أحد أبرز المعارض التقنية في العالم، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري في دبي.

وقال دانيال لام، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ: «تهدف مشاركتنا في معرض جيتكس إلى تسليط الضوء على أبرز ابتكارات شركات هونغ كونغ في مجالات الذكاء الاصطناعي، والاستدامة، والروبوتات. ونستعرض خلال المعرض مجموعة متكاملة ومتنوعة من الحلول التقنية المصممة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات في دولة الإمارات. ونحن على ثقة بأن هذه المشاركة ستثمر عن توقيع العديد من الصفقات مع جهات متعددة ضمن قطاعات الابتكار، والبنية التحتية، والمصارف، والخدمات المالية، إلى جانب المؤسسات التعليمية».

وأضاف: «يساهم معرض جيتكس في دعم توسع شركات هونغ كونغ، ليس فقط داخل دولة الإمارات، بل في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط أيضاً. فهو يعد منصة مثالية للتعريف بأفضل الحلول والتقنيات التي تقدمها شركاتنا، ما يسهم في تعزيز سمعتها وحضورها الإقليمي. ونلحظ اليوم تزايداً ملحوظاً في الاهتمام بما نقدمه من ابتكارات، لا سيما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة. وتولي حكومة دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بمشاريع البنية التحتية، والتقنيات الخضراء، والاستدامة، وهي مجالات تتماشى تماماً مع الحلول التي تطورها شركات هونغ كونغ».

وأشار إلى أن دبي تعد مركزاً محورياً للأعمال في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يتجلى في مشاريع تطوير البنية التحتية واعتماد أفضل ممارسات الأعمال وفق أعلى المعايير العالمية. وهذا ما يجعل دولة الإمارات وجهة رئيسية لشركات هونغ كونغ الساعية لتوسيع حضورها الإقليمي، انطلاقاً من دبي كبوابة استراتيجية نحو المنطقة. وأضاف: إن لدى المجلس مكتباً إقليمياً في دبي، ونتطلع خلال المستقبل القريب إلى توسيع نطاق عمله، تماشياً مع الزخم المتنامي في العلاقات بين هونغ كونغ ودولة الإمارات.

وإلى جانب استضافة 24 جهة عارضة من هونغ كونغ تستعرض أحدث المنتجات والحلول في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وإنترنت الأشياء، والتقنيات الخضراء، يتضمن الحدث أيضاً جلسات لعرض المشاريع وفعالية عشاء للتواصل وبناء الشراكات بهدف مساعدة العارضين على استكشاف الفرص التجارية في دولة الإمارات وأسواق الشرق الأوسط، مع تسليط الضوء على شركات الابتكار والتكنولوجيا في هونغ كونغ وما تتمتع به من مزايا فريدة كمركز دولي رائد في هذا المجال.

ويقام «جيتكس» هذا العام بدورته الخامسة والأربعين، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 200.000 زائر من أكثر من 180 دولة، جامعاً تحت سقفه كبار شركات التكنولوجيا إلى جانب الشركات الناشئة المبتكرة في مجالات متعددة مثل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتنقل الذكي، والتقنيات الخضراء.

ومع النمو المتسارع في سوق دولة الإمارات، تبدي الشركات التكنولوجية الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الناشئة في هونغ كونغ اهتماماً متزايداً بالاستفادة من الفرص الواعدة في المنطقة.

وتابع دانيال لام، قائلاً: «تشهد دولة الإمارات نشاطاً متزايداً في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الأخيرة، مستفيدة من مزاياها الفريدة مثل انخفاض تكاليف الطاقة وقوتها الرأسمالية. وستعمل أجنحة هونغ كونغ للتكنولوجيا في معرض جيتكس جلوبال بدبي على ربط شركات الابتكار والتكنولوجيا الواعدة في هونغ كونغ بشركاء من دولة الإمارات الشرق الأوسط ومناطق أخرى. وهذا لا يساعدها فقط على التوسع في أسواق الابتكار العالمية، بل يسهم أيضاً في جذب المستثمرين من الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم لاستخدام هونغ كونغ كبوابة إلى الصين وعموم منطقة آسيا».

وفي أحدث خطاب له حول السياسة العامة، أكد الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، جون لي، أن هونغ كونغ ستعمل على تعزيز تطوير صناعات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي يعد القوة الدافعة الرئيسية وراء الموجة المقبلة من الثورة العلمية والتكنولوجية والتحول الصناعي.

وبفضل ما تتمتع به من مزايا في مجالات البحث العلمي، ورأس المال، والبيانات، والكوادر البشرية، تعد هونغ كونغ مؤهلة لأن تصبح مركزاً عالمياً رائداً في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. ووفقاً لمسح الشركات الناشئة لعام 2024 الصادر عن هيئة «استثمر في هونغ كونغ» (InvestHK)، فقد ارتفع عدد الشركات الناشئة إلى نحو 4.700 شركة، وهو رقم قياسي يعكس حيوية منظومة الابتكار في هونغ كونغ.