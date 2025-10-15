آبل تضغط على نيودلهي لتعديل قانون الضرائب لدعم توسعها

تضغط شركة «آبل» على الحكومة الهندية لتعديل قانون ضريبة الدخل، بهدف تجنب فرض ضرائب على ملكيتها للمعدات المتخصصة لتصنيع جوالات «آيفون» التي توفرها لمورديها، بحسب مصادر مطلعة لوكالة «رويترز».

وذكرت المصادر أن «آبل» عقدت اجتماعات مع مسؤولين هنود خلال الأشهر الماضية لمناقشة تعديل القانون، خشية أن يحد التشريع الحالي من خططها للتوسع في السوق الهندية.

وأضافت المصادر أن موردي الشركة لا يستطيعون ضخ المزيد من الاستثمارات لتجميع الجوالات، وإذا تم تعديل القانون القديم، فسيكون من السهل على «آبل» توسيع أعمالها عبر ملكيتها للمعدات التي تُسلمها للموردين.

ويحذر الخبراء من أن صانعة «آيفون» قد تواجه ضرائب بمليارات الدولارات إذا غيرت طريقة عملها دون إقناع نيودلهي بتعديل قانون يعود إلى عام 1961 ينظم ملكية الأجانب للمعدات المستخدمة في الهند.

حيث تُعد الهند ثاني أكبر سوق للجوالات الذكية في العالم، واستثمر موردو «آبل» مثل «تاتا» و«فوكسكون» مليارات الدولارات لإنشاء خمسة مصانع، مع تخصيص جزء كبير من هذه الاستثمارات لشراء معدات باهظة لتجميع الجوالات.