النفط ينخفض وسط توقعات بوجود فائض في المعروض

انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء لتواصل خسائرها من الجلسة السابقة، مع تقييم المستثمرين لتحذير وكالة الطاقة الدولية بشأن احتمال وجود فائض في المعروض العام المقبل فضلا عن التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو 0.19 بالمئة إلى 62.27 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0021 بتوقيت جرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات أو 0.17 بالمئة إلى 58.60 دولاراً.

وأغلق كلا العقدين عند أدنى مستوياتها في خمسة أشهر خلال جلسة التداول السابقة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس الثلاثاء إن سوق النفط العالمية قد تواجه فائضاً في المعروض العام المقبل يصل إلى أربعة ملايين برميل يوميا، وهو فائض أكبر مما كان متوقعاً سابقاً، في ظل رفع منتجي أوبك+ ومنافسيها للإنتاج واستمرار ضعف الطلب.

وتصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع الماضي بعد تشديد بكين للقيود على تصدير العناصر الأرضية النادرة وتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية 100 بالمئة على السلع الصينية وتشديد القيود على تصدير البرمجيات اعتبارا من الأول من نوفمبر تشرين الثاني.

وقال يانج آن، المحلل لدى هايتونج فيوتشرز "بعيدا عن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتقدم المحادثات، فإن العامل الأساسي لأسعار النفط الآن هو مدى الفائض في المعروض، وهو ما ينعكس في التغيرات بالمخزونات العالمية".

وسيراقب المتعاملون بيانات المخزونات الأسبوعية لتقييم الطلب الأمريكي. وتوقع استطلاع أولي أجرته رويترز أن تكون مخزونات النفط الخام الأمريكية قد ارتفعت الأسبوع الماضي، في حين أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير انخفضت على الأرجح.