ويلز فارجو يسجل أرباحاً فصلية تتجاوز التوقعات

ارتفعت إيرادات «ويلز فارجو» خلال الربع الثالث، ورفع البنك مستهدفه للربحية بعد إزالة القيود التنظيمية، التي كانت مفروضة على البنك، واستمر بالعمل في ظلها على مدار أكثر من سبع سنوات، ما يمهد الطريق أمامه لمواصلة النمو.

وفي يونيو رفع الاحتياطي الفيدرالي سقف نمو الأصول، الذي كان مفروضاً على البنك، منهياً بذلك فضيحة الحسابات المزيفة، ومتيحاً له إمكانية تسريع خطط المدير التنفيذي تشارلي شارف للنمو.

وارتفع صافي دخل البنك الأمريكي من الفوائد إلى 11.95 مليار دولار، مقارنة مع 11.69 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024، لكنه أقل كثيراً من توقعات المحللين البالغة 12.03 مليار دولار.

وارتفعت أرباح البنك بنسبة 9% إلى 5.59 مليارات دولار، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 5% إلى 21.44 مليار دولار.

وذكر شارف في بيان نتائج الأعمال: «في حين لا يزال هناك بعض عدم اليقين الاقتصادي فقد حافظ الاقتصاد الأمريكي على مرونته، ولا تزال الصحة المالية لعملائنا قوية».