14.39 مليار دولار أرباح «جيه بي مورغان» الفصلية.. متجاوزة التوقعات

تجاوزت النتائج الفصلية لبنك «جيه بي مورغان» للربع الثالث التوقعات، مدعوماً بأداء قوي في أنشطة التداول والخدمات المصرفية الاستثمارية التي حققت إيرادات أعلى بنحو 700 مليون دولار من تقديرات المحللين.

وبلغت ربحية السهم 5.07 دولارات مقابل 4.84 دولارات متوقعة وفق تقديرات LSEG.

فيما بلغت الإيرادات حوالي 47.12 مليار دولار مقابل توقعات عند 45.4 مليار دولار.

وقال البنك: إن أرباحه الصافية ارتفعت بنسبة 12% لتصل إلى 14.39 مليار دولار (5.07 دولارات للسهم الواحد) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما زادت الإيرادات بنسبة 9% إلى 47.12 مليار دولار.

ومنذ بداية العام، استفادت البنوك الأمريكية الكبرى من سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب، إذ حققت أرباحاً أعلى من التداولات في ظل الاضطرابات التي أحدثتها السياسات التجارية في الأسواق العالمية، ما أجبر المستثمرين على إعادة تموضع محافظهم. وبلغت عائدات التداول لدى «جيه بي مورغان» مستوى قياسياً قدره 8.9 مليارات دولار في الربع الثالث، وفقاً للرئيس التنفيذي جيمي ديمون.

كما شهدت أنشطة المصرفيين الاستثماريين انتعاشاً بفضل الموقف الأكثر انفتاحاً تجاه عمليات الاندماج والاستحواذ، في حين ساهمت مقترحات الهيئات التنظيمية المالية بتخفيف متطلبات رأس المال واختبارات الضغط. وساعدت مستويات السوق القياسية أو القريبة من القياسية على تعزيز أداء أقسام إدارة الثروات في البنك.

وقفزت إيرادات تداول الدخل الثابت لدى «جيه بي مورغان» بنسبة 21% إلى 5.6 مليارات دولار، أي أعلى بنحو 300 مليون دولار من تقديرات StreetAccount، بينما ارتفعت إيرادات تداول الأسهم بنسبة 33% إلى 3.3 مليارات دولار، بزيادة مماثلة عن التوقعات.

وقال ديمون: إن جميع قطاعات الأعمال الرئيسية في البنك أدت أداءً قوياً في ظل بيئة اقتصادية داعمة، لكنه أشار إلى ضرورة الاستعداد لتقلبات محتملة.

وأوضح: «رغم وجود بعض مؤشرات التباطؤ، خصوصاً في نمو الوظائف، فإن الاقتصاد الأمريكي ظل متماسكاً عموماً». وأضاف: «لا تزال هناك درجة مرتفعة من عدم اليقين ناجمة عن ظروف جيوسياسية معقدة، ورسوم جمركية، وغموض تجاري، وارتفاع أسعار الأصول، ومخاطر تضخم مستمر. وكما هو الحال دائماً، نأمل الأفضل، لكن هذه العوامل المعقدة تذكرنا بأهمية إعداد البنك لمجموعة واسعة من السيناريوهات».

وتفوقت البنوك الكبرى على نظيراتها الإقليمية هذا العام؛ إذ ارتفع مؤشر KBW Bank Index بنحو 15% منذ بداية 2025، في حين تراجع مؤشر KBW Regional Banking Index بنحو 1%.