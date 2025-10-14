15.18 مليار دولار إيرادات تاريخية لـ«غولدمان ساكس» بدعم الصفقات

سجل بنك «غولدمان ساكس» إيرادات قياسية في الربع الثالث، وسط انتعاش أنشطة الصفقات، الذي دفع عائدات الخدمات المصرفية الاستثمارية لتتجاوز التوقعات.

وقال البنك، إن رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية بلغت 2.66 مليار دولار، متجاوزة تقديرات المحللين البالغة 2.18 مليار دولار، وبلغت الإيرادات الإجمالية للبنك 15.18 مليار دولار، وهي أكبر حصيلة ربع سنوية في تاريخه، وثالث أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وارتفعت أرباح البنك بنسبة 37% في الربع الثالث إلى 4.1 مليارات دولار مقارنة مع 2.99 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويشهد مصرفيو البنوك الأمريكية الكبرى موجة من صفقات الاندماج والاستحواذ الضخمة، بعد فترة من الركود وسط حالة عدم اليقين التجاري، وتجاوزت قيمة الصفقات العالمية تريليون دولار في الربع الثالث، للمرة الثانية على الإطلاق، بفضل سلسلة من الصفقات البارزة، وفق بيانات جمعتها «بلومبرغ».

بلغت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية 1.4 مليار دولار من وحدة الاستشارات، و465 مليون دولار من إصدارات الأسهم، و788 مليون دولار من إصدارات الديون، وجميعها تجاوزت التقديرات.

وسجّل متداولو أدوات الدخل الثابت إيرادات بلغت 3.47 مليارات دولار، ليقتربوا من وحدة تداول الأسهم الرائدة في البنك، التي حققت 3.74 مليارات دولار، وهي دون التوقعات، بعد ربعين متتاليين من النتائج القوية.

وظلت أنشطة التداول مرتفعة منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه، وطرحه سلسلة من السياسات الجمركية، التي أثارت تقلبات في أسواق الأسهم والعملات والسندات.

ارتفعت رسوم الإدارة الإجمالية في قسم إدارة الأصول والثروات - وهو مجال نمو رئيسي للبنك - إلى مستوى قياسي، كما ارتفعت أصول القسم إلى مستوى قياسي بلغ 3.45 تريليونات دولر، وأعلن يوم الاثنين عن استحواذه على شركة استثمار رأس مال جريء، ويسعى البنك حالياً إلى منافسة المؤسسات الكبرى، من خلال التوسع في الأسواق الخاصة.