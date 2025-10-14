Al Bayan
المبوبمباشر
today-time
prayer-time
أعمال

جوجل تستثمر 15 مليار دولار لإنشاء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي بالهند

undefined's profile picture

وكالات

قالت شركة جوجل اليوم الثلاثاء إنها ستستثمر 15 مليار دولار على مدى الخمس سنوات المقبلة في إنشاء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي في ولاية أندرا براديش الهندية، وهو ما يمثل أحد أكبر استثماراتها على الإطلاق في البلاد.

وذكر توماس كوريان الرئيس التنفيذي لجوجل كلاود خلال فعالية في نيودلهي "سيكون هذا أكبر مركز للذكاء الاصطناعي نستثمر فيه خارج الولايات المتحدة".

وسيكون مقر المركز، الذي ستبلغ طاقته جيجاوات، في مدينة فيساخاباتنام الساحلية. وسبق أن قدر مسؤولون من الولاية الواقعة في جنوب الهند قيمة الاستثمار بعشرة مليارات دولار.

وتأتي هذه الخطوة في ظل احتدام المنافسة بين شركات التكنولوجيا الكبرى التي تنفق بكثافة على إقامة بنية تحتية جديدة لمراكز البيانات لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي، والتزمت شركة جوجل وحدها بإنفاق حوالي 85 مليار دولار هذا العام لبناء قدرات في مراكز بيانات.