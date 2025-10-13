التوترات التجارية بين أمريكا والصين تتلاعب بالعملات المشفرة

تراجعت غالبية أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الإثنين، مع انخفاض ثقة المستثمرين في سوق العملات الرقمية إلى أدنى مستوياتها منذ نحو نصف عام، عقب تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفعت البتكوين بنسبة 0.15% عند 114.539 دولاراً، بعدما لامست 116.040 دولاراً، واستحوذت على نحو 58.8% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

بينما تراجعت الإيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.25% إلى 4124.96 دولاراً، فيما انخفضت الريبل بنسبة 0.8% عند 2.5381 دولار.

وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.9 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ24 ساعة الماضية 262.28 مليار دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».

ووسّعت بكين قيودها على تصدير المعادن الأرضية النادرة الأسبوع الماضي، ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرد بإعلان فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على واردات بلاده من الصين، وقيود جديدة على تصدير جميع البرمجيات الحيوية من الأول من نوفمبر المقبل.