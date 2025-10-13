«نوبل في الاقتصاد» لجويل موكر وفيليب أجيون وبيتر هاويت

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، الاثنين، منح جويل موكر وفيليب أجيون وبيتر هاويت جائزة نوبل في الاقتصاد تقديراً «لتفسيرهم للنمو الاقتصادي المدفوع بالابتكار».

وتعرف الجائزة باسم جائزة بنك السويد في العلوم الاقتصادية في ذكرى ألفريد نوبل، وهي آخر جائزة تمنح كل عام ضمن سلسلة جوائز نوبل.

وتبلغ قيمة الجائزة 11 مليون كرونة سويدية (1.2 مليون دولار).

في ما يأتي لائحة بأسماء الفائزين في السنوات العشر الأخيرة بجائزة نوبل للاقتصاد:

- 2025: جويل موكير (الولايات المتحدة/إسرائيل) وفيليب أغيون (فرنسا) وبيتر هويت (كندا)

-2024: دارون عجم أوغلو (الولايات المتحدة/تركيا) وسايمون جونسون (الولايات المتحدة/بريطانيا) وجيمس روبنسون (الولايات المتحدة/بريطانيا) عن أبحاثهم بشأن انعدام المساواة في توزع الثروات بين الدول.

-2023: كلوديا غولدين (الولايات المتحدة) عن أعمالها حول مكانة المرأة في سوق العمل.

- 2022: بن برنانكي (الولايات المتحدة) ودوغلاس دايموند (الولايات المتحدة) وفيليب ديبفيغ (الولايات المتحدة)، عن أعمالهم بشأن الأزمات المالية والمصارف.

- 2021: ديفيد كارد (كندا) وجوشوا انغريست (الولايات المتحدة) وغيدو إمبنس (هولندا/الولايات المتحدة)، عن أعمالهم التي أتاحت توسيع المعارف بشأن مجالات عدة بينها سوق العمل والهجرة والتعليم.

- 2020: بول ميلغروم (الولايات المتحدة) وروبرت ويلسون (الولايات المتحدة)، تقديراً لـ«تحسينهما نظرية المزادات واختراع أطر جديدة للمزادات».

- 2019: أبهجيت بانيرجي (الولايات المتحدة) وإستر دوفلو (فرنسا/الولايات المتحدة) ومايكل كريمر (الولايات المتحدة)، عن أعمالهم لتقليص الفقر في العالم.

- 2018: وليام نوردهاوس وبول رومر (الولايات المتحدة) عن أعمالهما في دمج الابتكار والتغير المناخي بالنمو الاقتصادي.

- 2017: ريتشارد ثالر (الولايات المتحدة) عن أعماله حول الاقتصاد السلوكي خصوصاً الآليات النفسية والاجتماعية التي تؤثر في قرارات المستهلكين أو المستثمرين.

- 2016: أوليفر هارت (بريطانيا/الولايات المتحدة) وبنغت هولستروم (فنلندا) صاحبا نظرية العقد.