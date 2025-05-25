مقترح بإنشاء صندوق سيادي بين أمريكا واليابان

اقترح ماسايوشي سون مؤسس «سوفت بنك»، إنشاء صندوق ثروة سيادي أمريكي ياباني، يهدف إلى القيام باستثمارات كبيرة في التكنولوجيا والبنية التحتية، بحسب ما أوردته صحيفة «فاينانشال تايمز»، نقلاً عن ثلاثة أشخاص مطلعين. وذكر التقرير أن سون ناقش الخطة مع وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، على الرغم من أنها لم تُطرح رسمياً بعد.

ويُرجح أن يحتاج الصندوق المشترك إلى حوالي 300 مليار دولار، كرأسمال أولي، مع قدرة كبيرة للاقتراض، ليكون فعالاً، وستكون ملكية الصندوق وإدارته مشتركة بين وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة المالية اليابانية، حيث تمتلك كل منهما حصة كبيرة فيه، بحسب التقرير.

قد يكون الصندوق مفتوحاً أيضاً أمام مستثمرين شركاء محدودين، ما قد يتيح للمستثمرين الأفراد في اليابان والولايات المتحدة فرصة المشاركة.