35 % انخفاضا بعدد طلبات اللجوء في النمسا خلال الثلث الأول

انخفض عدد طلبات اللجوء المقدمة في النمسا بمعدل بلغ 35%، في الثلث الأول من العام الجاري معظمهم من الموجودين داخل النمسا أو المولودين فيها ما يعني حدوث تراجع كبير في عدد اللاجئين الجدد.

وأظهرت أحدث أرقام رسمية، صدرت عن السلطات المعنية في النمسا تراجع عدد طلبات اللجوء المقدمة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بواقع 3203 طلبات إلى 6056 طلباً، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي شهدت تلقي 9259 طلب لجوء. وكشفت أن أكثر من نصف عدد طالبي اللجوء في النمسا من القاصرين ثلثهم من الفئة العمرية التي تقل عن 3 سنوات، بينما يبلغ عمر خمس عدد طالبي اللجوء فقط 35 عامًا أو أكثر ما يؤكد تراجع عدد طالبي اللجوء من خارج النمسا.

ونتيجة لاستمرار تراجع عدد طالبي اللجوء في النمسا منذ مطلع العام الماضي، تراجع ترتيب البلاد على مستوى دول الاتحاد الأوروبي إلى المركز العاشر، بعد أن كانت لسنوات ضمن قائمة الدول الخمس الأكثر استقبالا للاجئين، بالنسبة لتعداد السكان، بسبب موقع النمسا كمحطة رئيسية على طرق تهريب اللاجئين عبر غرب البلقان وفقاً لبيانات الوكالة الأوروبية للجوء.