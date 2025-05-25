«وايمو» للسيارات ذاتية القيادة يقود مستقبل «غوغل»

توقع بنك الاستثمار الأمريكي «تي دي كوين» أن تشهد القيمة السوقية لشركة ألفابت -الشركة الأم لغوغل- ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة رغم المشكلات القانونية، التي تواجهها الشركة ودعوات وزارة العدل الأمريكية إلى تفكيكها.

مشيراً إلى أن تطبيق «وايمو» للسيارات ذاتية القيادة التابع للشركة سيلعب دوراً كبيراً في زيادة قيمتها. وأبقى بنك «تي دي كوين» على سعر مستهدف قدره 195 دولاراً لسهم شركة غوغل مع توصية بشراء السهم، نظراً لتوقعه ارتفاع قيمة الشركة، ويتداول سهم غوغل عند مستوى 169 دولاراً.

ويتوقع البنك الاستثماري أن يرتفع إجمالي حجوزات وايمو إلى 6.1 مليارات دولار في عام 2034، من 230 مليون دولار هذا العام، وهذا يعادل معدل نمو سنوياً مركباً قدره 44 % خلال تلك السنوات.

وفي ضوء هذه التقديرات منح بنك تي دي كوين «وايمو» قيمة مؤسسية قدرها 60 مليار دولار. وقال تي دي كوين، إن قيمة أعمال غوغل في التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، وشركة ديب مايند البريطانية التابعة لها تقدر حالياً بنحو 130 مليار دولار، ولكن هذا الرقم قابل للزيادة، مشيراً إلى أن قيمة أوبن إيه آي قد بلغت مؤخراً 300 مليار دولار.

وأشار البنك الاستثماري إلى إمكانية دمج شركة ألفابت إلى تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي في العديد من أعمالها، كما يمكن لاستثماراتها الكبيرة في الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى تعزيز قيمة الشركة السوقية.

الحوسبة السحابية

نقطة أخرى مضيئة لغوغل قد تساعد في زيادة قيمتها السوقية هي وحدة الحوسبة السحابية التابعة لها، وقال البنك، إن زيادة الإقبال على هذه الخدمة وحدها قد يرفع التقييم الإجمالي لشركة غوغل بنحو 7 %.

وإذا ما اجتمعت هذه العوامل معاً من نجاح في السيارات ذاتية القيادة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي وخدمات الحوسبة السحابية، يرى بنك تي دي كوين أن هناك إمكانية كبيرة لزيادة ضخمة في قيمة شركة غوغل، ولسهم الشركة أيضاً.

ويأتي هذا في وقت تواجه غوغل العديد من التحديات القانونية، خاصة في ظل مطالبات وزارة العدل الأمريكية بتفكيك الشركة، واتهامها باحتكار عدة أسواق مثل سوق البحث على الإنترنت، وسوق الإعلانات على الإنترنت.