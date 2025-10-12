المنظمة العالمية للمناطق الحرة تختتم مؤتمرها الـ 11 في هاينان

اختتمت المنظمة العالمية للمناطق الحرة أعمال الدورة الحادية عشرة من مؤتمرها الدولي السنوي، والذي استضافته مقاطعة هاينان الصينية على مدار ثلاثة أيام، واستقطب أكثر من 1,200 مشارك من 70 دولة، إلى جانب 16 وفداً وزارياً رفيع المستوى، وممثلين عن منظمات اقتصادية وتجارية دولية.

وتضمن اليوم الختامي انعقاد اجتماع الجمعية العامة السنوي، حيث جرت المصادقة على حزمة من القرارات الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير آلية عمل المنظمة، وتعزيز شبكتها العالمية من المناطق الحرة، كما أُجريت انتخابات مجلس إدارة المنظمة العالمية للمناطق الحرة لفترة جديدة.

وشهد حفل الختام حضور ليو شاومينغ محافظ مقاطعة هاينان، إلى جانب الدكتور محمد الزرعوني رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، وعدد من كبار المسؤولين والمشاركين من مختلف الدول.

وقال ليو شاومينغ إن مؤتمر المنظمة الدولي يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات العالمية في تطوير المناطق الحرة، وتعزيز التكامل الاقتصادي الدولي. كما أشاد بالتعاون البنّاء مع المنظمة العالمية للمناطق الحرة، مؤكداً حرص حكومة هاينان على مواصلة دعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز دور المناطق الحرة كمحركات رئيسة للنمو الاقتصادي المستدام.

مرحلة جديدة من التعاون

وأكد الدكتور محمد الزرعوني أن مؤتمر هذا العام، يمثّل محطة مفصلية في مسيرة المنظمة، ونقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من التعاون الدولي في مجال المناطق الحرة، بما يعزّز دورها الحيوي كمحرّكات رئيسة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وقد أثبتت المناطق الحرة حول العالم أنها لم تعد مجرد مراكز للتجارة، بل منظومات اقتصادية متكاملة، تُسهم في خلق فرص العمل، وتمكين التنويع الاقتصادي، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد العالمية. ومن خلال الشراكات العابرة للحدود، يمكن تحويل التحديات العالمية إلى فرص حقيقية للتعاون والنمو المشترك.

ومن أبرز فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر، إطلاق المنتدى الدولي الأول لتطوير مناطق التجارة الحرة الشاملة في الصين، بمشاركة رفيعة المستوى من قادة وممثلي المناطق الحرة والهيئات الاقتصادية من مختلف أنحاء العالم. وألقى الدكتور محمد الزرعوني كلمة افتتاحية، أشار فيها إلى أن المناطق الحرة تمثل اليوم أدوات استراتيجية لتوسيع آفاق التجارة الدولية، وتحفيز الاستثمارات، مؤكداً على أهمية التعاون بين الدول لتطوير منظومات أكثر قدرة على مواجهة المتغيرات العالمية، وتحقيق النمو الشامل.

بنما 2026

وفي ختام أعمال المؤتمر السنوي الحادي عشر للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، تسلَّم سعادة ميغيل ليكارو سفير جمهورية بنما لدى الصين، علم المؤتمر من الدكتور الزرعوني، حيث ستستضيف بنما الدورة الثانية عشرة من المؤتمر الدولي السنوي في يوليو 2026. ويؤكد هذا الإعلان الزخم الدولي المتواصل للمؤتمر، ومكانته كمحطة رئيسة تجمع صُنّاع القرار وقادة المناطق الحرة والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن تسهم استضافة بنما في توسيع شبكة التعاون الدولي بين المناطق الحرة، وخلق فرص استثمارية وتجارية جديدة، إلى جانب تبادل الخبرات، وتعزيز التكامل الاقتصادي العالمي، والبناء على النجاحات التي حققتها نسخة هاينان، والنسخة السابقة في دبي.