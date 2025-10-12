فانس لا يستبعد شطب ترامب للشركات الصينية من البورصات الأمريكية

لم يستبعد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أن يشطب الرئيس دونالد ترامب الشركات الصينية من البورصات الأمريكية.

وصرح فانس في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، ردا على سؤال عما إذا كانت الإدارة ستدعم مثل هذه الخطوة: "الرئيس منفتح على جميع الخيارات، وسيدافع بكل قوة عن مصالح أمريكا".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" إن "أشياء غريبة جدا تحدث في الصين"، مشيرا إلى أن بكين باتت تتخذ مواقف أكثر "عدوانية" وترسل رسائل إلى دول حول العالم تعلن فيها نيتها فرض قيود على تصدير جميع عناصر الإنتاج المرتبطة بالمعادن النادرة، بل وعلى أي مواد أخرى يمكنها التحكم فيها، حتى وإن لم تكن تُصنع داخل الصين.

وانتقد ترامب توقيت الخطوة الصينية، قائلا إنها جاءت في اليوم نفسه الذي تحقق فيه "السلام في الشرق الأوسط بعد ثلاثة آلاف عام من الصراع"، متسائلا إن كان ذلك محض صدفة.

وهدد الرئيس الأمريكي بالرد على الإجراءات الصينية، قائلا إنه "لكل عنصر تحتكره الصين، تمتلك الولايات المتحدة عنصرين تحتكر إنتاجهما"، مشيرا إلى أن بلاده تدرس زيادة ضخمة في الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، إلى جانب إجراءات مالية مضادة أخرى قيد البحث.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة، عن فرض تعرفات جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين اعتبارا من 1 نوفمبر المقبل.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن في وقت سابق، أنه سيلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ خلال قمة أبيك التي تستضيفها كوريا الجنوبية، على أن يزور الصين في العام المقبل.