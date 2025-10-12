رالي أرباح البنوك يختبر صحة الاقتصاد الأمريكي أمام «ضبابية البيانات»

يسعى المستثمرون للحصول على مؤشرات حول صحة الاقتصاد الأمريكي من خلال تقارير الأرباح الفصلية للبنوك الكبرى الأسبوع الجاري، في وقت يعاني فيه تدفق البيانات الاقتصادية من توقف جزئي بسبب الإغلاق الحكومي الفيدرالي.

وشهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسة تراجعاً حاداً الجمعة الماضية، ما أوقف الزخم الصعودي في الأسواق، وذلك بعد تصريحات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صعّدت التوترات التجارية مع الصين.

وأنهت الأسهم الأسبوع على نغمة سلبية، قبيل الذكرى السنوية الثالثة لبداية صعود مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في موجته الحالية، بحسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.

وقال ماثيو ميسكين الشريك في استراتيجية الاستثمار لدى «مانولايف جون هانكوك إنفستمنتس»، إن الأسواق كانت في منطقة «تشبّع شرائي» وكانت بحاجة إلى بعض التقلبات، مضيفاً: «في نهاية المطاف، كل شيء سيعود إلى الاقتصاد، وسيعود إلى أرباح الشركات، وموسم النتائج على الأبواب».

ومع بلوغ تقييمات السوق الأمريكي أعلى مستوياتها في خمس سنوات، ووجود بعض القلق من الحماس الزائد للمستثمرين تجاه قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ستكون نتائج الربع الثالث من العام حاسمة للمحافظة على زخم الأسهم.

ورغم التراجع الحاد الجمعة الماضية، لا يزال مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مرتفعاً بأكثر من 11% منذ بداية العام، ويبعد حوالي 3% فقط عن أعلى مستوى له على الإطلاق.

وقال جاريت ميلسون استراتيجي المحافظ في «ناتيكسيس إنفستمنت مانجرز سولوشنز»: «السوق مستمر في الارتفاع التدريجي، والعامل الأساسي وراء ذلك هو تحسّن توقعات الأرباح؛ فعندما تنظر إلى الأساسيات، لا تزال الأمور تبدو جيدة».

وقد تزامن هذا الصعود القياسي في مؤشرات الأسهم الأمريكية مع مكاسب قوية أيضاً في أصول أخرى مثل الذهب والفضة والبيتكوين.

وقد أدلى عدد من المسؤولين البارزين مؤخراً بتصريحات حذرة حيال الأسواق، من بينهم كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، وجيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورغان».

ومن المقرر أن يبدأ موسم الأرباح هذا الأسبوع مع إعلان عدة بنوك كبرى عن نتائجها، من بينها «جي بي مورغان»، و«غولدمان ساكس»، و«ويلز فارجو»، و«سيتي غروب»، يوم الثلاثاء، على أن تتبعها «بنك أوف أمريكا» و«مورغان ستانلي» يوم الأربعاء.

وأثارت البيانات الضعيفة الأخيرة في سوق العمل مخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي، ما دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى استئناف خفض أسعار الفائدة.

وقالت إيرين تونكل، كبيرة استراتيجيي الأسهم الأمريكية في «بي سي إيه ريسيرش»: «البنوك تُعد نافذة على الاقتصاد الأمريكي؛ فإذا رأينا أن المستهلكين ما زالوا ينفقون، وأن الطلب على القروض يتحسن، فسأبدأ التفكير في أن الاقتصاد ربما لا يتجه فعلاً نحو الانكماش».

ومن المنتظر أيضاً إعلان نتائج شركات أخرى مثل «جونسون آند جونسون» في قطاع الرعاية الصحية، وشركة إدارة الأصول «بلاك روك».

وتشير التقديرات إلى أن أرباح شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» قد تكون ارتفعت بنسبة 8.8% في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات «إل إس إي جي آي بي إي إس».

وقال تشاك كارلسون الرئيس التنفيذي لشركة «هورايزن إنفستمنت سيرفيسز»: «الكثير من التفاؤل في الأسواق قائم على النمو المتوقع في الأرباح، وإذا بدأنا نرى تشققات في هذه التوقعات، فلن يكون ذلك جيداً للأسواق بشكل عام».

كما تتوجه الأنظار إلى واشنطن لمعرفة ما إذا كان المشرعون الجمهوريون والديمقراطيون سيتوصلون إلى اتفاق ينهي الإغلاق الحكومي الذي بدأ في الأول من أكتوبر.

ورغم أن الأسواق تجاهلت تأثير الإغلاق حتى الآن، إلا أن المستثمرين حذروا من أن المخاطر على الاقتصاد ستتزايد كلما طال أمده، وقد بدأت تظهر بوادر هذا التأثير بالفعل، ولا سيما في قطاع السفر الأمريكي.

ومن القضايا المثيرة للقلق بالنسبة للمستثمرين، توقف صدور العديد من البيانات الاقتصادية الأساسية عن الوكالات الحكومية، وقد تم تأجيل تقرير الوظائف الشهري الذي كان من المقرر صدوره في 3 أكتوبر.

وسيكون تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الشهري، الذي يحظى بمتابعة دقيقة كمؤشر إلى اتجاهات التضخم، متاحاً في 24 أكتوبر، بحسب ما أعلنته وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة، بعد أن كان مقرراً له الصدور هذا الأربعاء.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا التقرير سيسمح لإدارة الضمان الاجتماعي بالوفاء بالمواعيد النهائية اللازمة لصرف المعاشات، لكنها أكدت أنه لن يتم إعادة جدولة أو إنتاج أي تقارير أخرى حتى استئناف الخدمات الحكومية بشكل كامل.

وفي حال استمرار الإغلاق خلال الأسبوع الجاري، فسيؤثر ذلك في تقرير الوظائف الخاص بشهر أكتوبر، ما سيجعل الأرقام أكثر صعوبة في التفسير، وفقاً لما ذكره مايكل بيرس نائب كبير الاقتصاديين في «أوكسفورد إيكونوميكس»، في مذكرة يوم الجمعة الماضي.

وكتب بيرس: «مع تعذر الوصول إلى الكثير من البيانات الاقتصادية الاعتيادية أثناء الإغلاق، فإن ضباب البيانات يزداد كثافة».

أبرز أحداث الأسبوع:

الإثنين 13 أكتوبر

عطلة يوم كولومبوس – لا توجد بيانات مجدولة

خطاب رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، آنا بولسون

الثلاثاء 14 أكتوبر

مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة

خطاب عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان

خطاب عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر

خطاب رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز

نتائج: «جيه بي مورغان تشيس»، «غولدمان ساكس»، «ويلز فارغو»، «سيتي غروب»، «جونسون آند جونسون»، «بلاك روك»، «سيتي غروب»، «إريكسون»، «دومينوز بيتزا»

الأربعاء 15 أكتوبر

مسح إمباير ستيت للصناعات التحويلية

خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك

خطاب عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران

خطاب كريستوفر والر (الاحتياطي الفيدرالي)

صدور «البيج بوك» – تقرير الاحتياطي الفيدرالي حول الوضع الاقتصادي في مختلف المناطق

نتائج: «بنك أوف أمريكا»، «مورغان ستانلي»، «إيه إس إم إل»، «يونايتد إيرلاينز»

الخميس 16 أكتوبر

خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توم باركين

مبيعات التجزئة

مؤشر أسعار المنتجين

طلبات إعانة البطالة الأسبوعية

مسح فيلادلفيا الصناعي

خطاب ستيفن ميران (الاحتياطي الفيدرالي)

خطاب كريستوفر والر (الاحتياطي الفيدرالي)

مخزونات الأعمال

مؤشر ثقة شركات البناء

نتائج: «تي إس إم سي»، «تشارلز شواب»، «يو إس بانكورب»، «نيويورك ميلون بنك»، «إنترآكتيف بروكرز»

الجمعة 17 أكتوبر

بدايات الإسكان

تصاريح البناء

مؤشر أسعار الواردات

الإنتاج الصناعي

معدل استخدام الطاقة الإنتاجية

نتائج: «أمريكان إكسبريس»، «ستيت ستريت»، «تروست فاينانشال»