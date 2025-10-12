18 مليار دولار تتبخر من سوق العملات الرقمية

أدى تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بواقع 100% على الواردات الصينية إلى إشعال موجة بيع ضخمة في سوق العملات المشفرة، مساء الجمعة، لتتكبد السوق خسائر هي الأكبر في تاريخها، وتكشف في الوقت نفسه هشاشة المراكز الائتمانية العالية في القطاع.

ووفقاً لبيانات منصة التحليل المالي «كوين جلاس» بلغت قيمة التصفيات في سوق العملات الرقمية نحو 18.28 مليار دولار خلال 24 ساعة، وتصدرت العملات بتكوين وإيثريوم وسولانا قائمة العملات الأكثر تضرراً.

جاءت هذه الخسائر وسط موجة بيع واسعة في الأسواق المالية الأمريكية، إذ سجل مؤشرا ناسداك وستاندرد آند بورز 500 أكبر تراجعات لهما منذ ستة أشهر، ما يعكس حالة القلق في الأسواق تجاه التصعيد التجاري الجديد بين واشنطن وبكين.

شهدت السوق خلال 24 ساعة فقط تصفية ما يقرب من 5 مليارات دولار من مراكز بيتكوين، ونحو 4 مليارات من إيثريوم، و2 مليار من سولانا، بحسب بيانات كوين جلاس، التي وصفت ما حدث بأنه «أكبر حدث تصفية في تاريخ العملات المشفرة».

وخسرت بيتكوين نحو 10% من قيمتها خلال خمسة أيام، لتتداول عند نحو 111616 دولاراً، بعد أن هبطت مؤقتاً إلى 103000 دولار في لحظة الذعر، مساء الجمعة، أما عملة إيثريوم فانخفضت من 4365 دولاراً إلى 3742 دولاراً، ما يعادل تراجعاً بلغ 14.2%، في حين هوت سولانا من 223 دولاراً إلى 178 دولاراً، مسجلة انخفاضاً يقارب 20%.

تأتي هذه الهزة بعد أشهر من المكاسب الكبيرة، التي حققتها العملات المشفرة منذ تولي ترامب منصبه هذا العام، إذ غير الرئيس الأمريكي موقفه جذرياً من العملات الرقمية، بعد أن كان قد وصفها سابقاً بأنها «لا تستند إلى شيء حقيقي».

وخلال الأشهر الماضية حرص ترامب على استمالة مجتمع مستثمري العملات المشفرة، فشارك في مؤتمراتهم، وأطلق عملته الرقمية الخاصة ضمن ما يُعرف بـ«ميم كوين»، كما وعد بإنشاء احتياطي استراتيجي من العملات الرقمية لحماية الابتكار الأمريكي في هذا المجال.

وفي خطوة مثيرة أصدر ترامب مؤخراً أمراً تنفيذياً يسمح بإدراج الأصول الرقمية مثل العملات المشفرة ضمن خطط التقاعد (401k)، وهو ما أسهم في ارتفاع بيتكوين إلى مستوى قياسي بلغ 124 ألف دولار الأسبوع الماضي، قبل أن تفقد جزءاً كبيراً من مكاسبها عقب تهديد الرسوم الجمركية.