بكين تتهم واشنطن بـ"ازدواجية المعايير" بعد فرضها رسوماً جديدة

اتهمت الصين اليوم الأحد الولايات المتحدة بـ"ازدواجية المعايير" بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية إضافية على سلع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

واعتبر متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في بيان نشر على الانترنت أن القرار الأمريكي "مثال واضح على ازدواجية المعايير".

وأعلن ترامب الجمعة أنه سيفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين، ملوحا أيضا بإلغاء قمة مقررة مع نظيره الصيني شي جين بينغ، وذلك على خلفية تقييد بكين تصدير المعادن النادرة.

واتهمت بكين في البيان الولايات المتحدة بتصعيد الإجراءات الاقتصادية ضد الصين منذ سبتمبر.

وقالت وزارة التجارة "هذه الإجراءات... أضرت بمصالح الصين وقوّضت بشدة أجواء المحادثات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين".

وأضافت "إن التهديد بفرض رسوم جمركية مرتفعة عند كل منعطف ليس النهج الصحيح للتعامل مع الصين".