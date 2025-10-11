ارتفاع العملات المشفرة مع تزايد الإقبال على صناديق البتكوين

ارتفعت العملات المشفرة، أمس، مع تزايد الإقبال على صناديق البتكوين المتداولة في الولايات المتحدة، وسط توقعات بمواصلة الفيدرالي خفض أسعار الفائدة.

وخلال التعاملات صعدت بتكوين بنسبة 0.25% إلى 121342 دولاراً، بعدما سجلت مستويات قياسية مرتفعة تجاوزت 126 ألف دولار خلال الأسبوع.

كما ارتفعت الإيثريوم بشكل طفيف 0.1% إلى 4337.73 دولاراً، وزادت الريبل بنسبة 0.76% عند 2.8173 دولار، وصعدت الدوج كوين 0.35% لتسجل 24.85 سنتاً.

واستقطبت صناديق البتكوين المتداولة في الولايات المتحدة تدفقات صافية لليوم التاسع على التوالي، حيث جذبت 198 مليون دولار أول من أمس، ما يعكس الدور المتنامي للأصول الرقمية كأداة تحوطية إلى جانب الذهب. ويأتي صعود العملات المشفرة بالتزامن مع إغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية الذي بدأ في الأول من أكتوبر، ما أسهم في تعزيز الطلب على الذهب والعملات المشفرة.