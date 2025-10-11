ارتفاع «وول ستريت» وسط إقبال على الشراء

تحولت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية إلى التراجع، أمس، بعد صعودها بشكل طفيف في مستهل جلسة التداول وذلك بعد تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة، وبعد تجدد حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين وتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة حادة في الرسوم الجمركية المفروضة على الصين، في ظل خلاف بشأن المعادن النادرة.

وخلال التعاملات تكبد مؤشر داو جونز نحو 500 نقطة عقب تهديدات ترامب بشأن الصين وانخفض المؤشر 1.05% أو 488 نقطة إلى 45870 نقطة، كما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 1.6% أو 106 نقاط إلى 6628 نقطة، وهبط مؤشر ناسداك 2.25% أو 510 نقاط إلى 22512 نقطة.

وجاءت الانخفاضات مع تجدد التوترات التجارية، عقب تصريحات ترامب عبر منصة «تروث سوشيال»، التي هدد فيها بزيادة الرسوم الجمركية المفروضة على الصين بوتيرة حادة.وتراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل طفيف، مع استمرار المخاوف بشأن الأسعار وضعف التوظيف.

وكشف مسح شهري تجريه جامعة «ميشيغان» أن مؤشر ثقة المستهلكين تراجع إلى 55 نقطة من 55.1 نقطة في سبتمبر، ليظل منخفضاً بنحو 22% عن قراءة أكتوبر من 2024 عند 70.5 نقطة .

لكن ذلك تزامن مع تراجع التوقعات بشأن الأوضاع المالية الشخصية مستقبلاً إلى جانب القدرة على شراء السلع المعمرة، فيما ظلت مشكلات مثل ارتفاع الأسعار وضعف آفاق التوظيف أكثر ما يشغل المستهلكين.

وتراجعت التدفقات الاستثمارية إلى صناديق الأسهم العالمية بوتيرة حادة خلال الأسبوع المنتهي 8 من أكتوبر، في ظل حذر المستثمرين بعد الارتفاع الذي شهدته الأسواق في الآونة الأخيرة، ووسط مخاطر انهيار الحكومة الفرنسية والإغلاق الحكومي المستمر في أمريكا.

وكشفت بيانات نقلتها «رويترز» عن «إل إس إي جي ليبر» أن المستثمرين اشتروا ما قيمته 2.03 مليار دولار فقط من وثائق صناديق الأسهم العالمية الأسبوع الماضي.