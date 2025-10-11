برنامج دعم اقتصادي أمريكي للأرجنتين بـ 20 مليار دولار

أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة أعدت برنامج دعم اقتصادياً للأرجنتين بقيمة 20 مليار دولار.

ويأتي هذا الدعم في الوقت الذي يعاني فيه الرئيس الأرجنتيني اليميني خافيير ميلي، الحليف المقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من اضطرابات في السوق المالية بعد هزيمته في انتخابات مقاطعات بوينس آيرس اعتبرت مؤشراً على انتخابات التجديد النصفي المقبلة.

وكتب بيسنت على مواقع التواصل الاجتماعي «تواجه الأرجنتين فترة من نقص السيولة الحاد»، لافتاً إلى أن واشنطن في وضع جيد للتحرك بسرعة.

وأضاف وزير الخزانة «لهذه الغاية، اشترينا البيزو الأرجنتيني مباشرة»، متابعاً «بالإضافة إلى ذلك، أتممنا إطار عمل لمبادلة العملات بقيمة 20 مليار دولار مع البنك المركزي الأرجنتيني».

وأكد بيسنت أن وزارة الخزانة الأمريكية «مستعدة، على الفور، لاتخاذ أي إجراءات استثنائية ضرورية لضمان استقرار الأسواق».

وشكر ميلي الرئيس ترامب على «رؤيته وقيادته» بعد إعلان واشنطن عن خطة الدعم هذه، قائلاً في منشور موجّه إلى ترامب وبيسنت «معاً، بصفتنا أقرب الحلفاء، سنبني عالماً من الحرية الاقتصادية والازدهار».

وجاء إعلان بيسنت بعد اجتماعات على مدار أربعة أيام مع وزير الاقتصاد الأرجنتيني لويس كابوتو في واشنطن.

وأعلن بيسنت أن ترامب سيلتقي ميلي في 14 أكتوبر. كما يخطط الوزير نفسه للقاء كابوتو مجدداً الأسبوع المقبل على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.