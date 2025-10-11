تقليص قائمة المرشحين لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» إلى 5

قلّص وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قائمة المرشحين لخلافة جيروم باول في رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي من 11 إلى 5 بعد سلسلة من المقابلات المكثفة.

وبحسب مسؤولين كبار في وزارة الخزانة لشبكة «سي إن بي سي»، تضم القائمة النهائية ميشيل بومان نائبة رئيس الفيدرالي، وكريستوفر والر، عضو مجلس المحافظين، وكيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني. هذا إلى جانب كيفن وورش، عضو الفيدرالي السابق، وريك ريدر، كبير مسؤولي الاستثمار في قسم الدخل الثابت بشركة «بلاك روك».

ومن المقرر إجراء جولة ثانية من المقابلات مع المرشحين الخمسة خلال الأسابيع المقبلة بمشاركة بيسنت وعدد من كبار مسؤولي الخزانة والبيت الأبيض. وذكرت المصادر أن عملية اختيار خلف لباول قد تمتد لما بعد عطلة عيد الشكر، بسبب ارتباط بيسنت باجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن.