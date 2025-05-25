«الكريبتو» تخالف اتجاه الأسهم.. و«بتكوين» تسجل قفزة أسبوعية

القاهرة- وفاء عيد ومصطفى عبدالقوي

سجّلت العملة الأكبر من حيث القيمة السوقية، والأوسع نطاقاً «بتكوين» قفزة جديدة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بعد استقرارها النسبي الأسبوع قبل الماضي.

وبلغ سعر «بتكوين» بحلول نهاية الأسبوع في 23 مايو عند مستويات فوق 107 آلاف دولار (وتحديداً عن 107343 دولاراً) بارتفاع نسبته 4% مقارنة بمستويات الأسبوع المنتهي في 16 مايو عندما كانت تدور العملة المشفرة فوق مستويات الـ 103 آلاف دولار.

وكانت «بتكوين» قد وصلت إلى أعلى مستوى لها، خلال تعاملات يوم الخميس الماضي عندما كسرت حاجز 111 ألف دولار، لتصل إلى 111816 دولاراً متجاوزة مستوى 109 آلاف، الذي سجلته في يناير الماضي.

تأتي تلك الارتفاعات بدعم من تزايد التفاؤل بسوق الكريبتو بأن الولايات المتحدة سوف توافق قريباً على أول لوائحها للأصول الرقمية، كما تأتي أيضاً مكاسب السوق مع الهدوء النسبي بعد توصل الولايات المتحدة الأمريكية والصين لاتفاق مبدئي بشأن التجارة، وهو ما أنعش أصول المخاطرة نسبياً.

وخلال شهر مايو شهدت صناديق المؤشرات الأمريكية المتداولة، التي تتبع سعر «بتكوين» تدفقات بأكثر من 3.6 مليارات دولار، وبما يمثل أكبر حركة تدفقات منذ يناير، بحسب بيانات «سوسوفاليو»، وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة بحلول نهاية الأسبوع نحو 3.49 تريليونات دولار.

وفي السياق نفسه سجلت عملة «إيثريوم» ارتفاعاً أسبوعياً بأقل من 1%، عند مستوى 2520 دولاراً، بينما قفزت «سولانا» بأكثر من 3% تقريباً إلى 173 دولاراً، بينما شهدت كل من «دوج كوين» و«إكس آر بي» ضغوطاً بيعية.

ويراقب المتداولون تطورات البيئة التنظيمية والتشريعية في الولايات المتحدة بحثاً عن علامات جديدة لتنظيم القطاع. كما يراقبون تطورات الأوضاع فيما يخص محادثات التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، لا سيما بعد أن جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، بدءاً من يونيو المقبل.