أسعار الأرز تسجل رقما قياسياً جديداً.. تسارع التضخم في اليابان





ارتفعت أسعار المستهلكين الأساسية في اليابان باستثناء الأغذية الطازجة المتقلبة خلال أبريل، بنسبة 3.5% عن نفس الشهر من العام السابق، بسبب انخفاض دعم الحكومة اليابانية للمرافق العامة وارتفاع أسعار الأرز،.وقالت بيانات رسمية إن المقياس الرئيس للتضخم بقي عند أو أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2% منذ أبريل 2022.

وأشارت البيانات إلى زيادة أسعار الطاقة بنسبة 9.3%، مع ارتفاع فواتير الكهرباء 13.5% والغاز المنزلي 4.7%.

وأعادت الحكومة دعم فواتير الكهرباء والغاز المنزلي مع استمرار معاناة الأسر من ضغوط تكاليف المعيشة، لكنها خفضتها في أبريل.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية، باستثناء الطازجة، بنسبة 7%، لتبقى مساهماً رئيسياً في تحليق الأسعار بشكل عام، حيث سجلت أسعار الأرز رقماً قياسياً جديداً للشهر السابع على التوالي بقفزة بلغت 98.4% وسط استمرار نقص المعروض.

وارتفعت أسعار السلع المنزلية المعمرة 6.4%، مدفوعة بالطلب القوي على مكيفات الهواء بسبب التوقعات بصيف حار، وأسعار الخدمات، التي يراقبها البنك المركزي الياباني عن كثب عند اتخاذ قرار بشأن السياسة النقدية لأنها غالباً ما تعكس الزيادات في الأجور، بنسبة 1.3% في أبريل، بانخفاض طفيف عن 1.4% في مارس، ويرجع ذلك جزئياً إلى تأثير الدعم الحكومي لرسوم المدارس الثانوية.

ورجح خبراء أن يستمر ارتفاع أسعار الأرز في دفع الأسعار في قطاع الخدمات، الذي يشمل قطاع المطاعم، مما يدعم رفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة إذا حققت اليابان نتيجة إيجابية في مفاوضات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.