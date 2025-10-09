الدولار يتلقى دعم الطلب على الملاذات الآمنة

يتجه كل من اليورو والين نحو تسجيل خسائر يومية أمام الدولار لليوم الثالث على التوالي، تحت ضغط الاضطراب السياسي في فرنسا، وتوقعات زيادة الإنفاق الحكومي لدعم الاقتصاد في اليابان، ومن المتوقع أن تؤدي السياسات الاقتصادية التوسعية في اليابان، إلى جانب سعي فرنسا الحثيث لكبح العجز المالي، إلى زيادة علاوة المخاطر، التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالسندات الحكومية، ما يشكل ضغطاً على العملتين.

وانخفضت الأسهم وارتفع الدولار، أمس، في حين دفع الإغلاق الحكومي الأمريكي المستمر أسعار الذهب في المعاملات الفورية إلى تجاوز مستوى 4000 دولار للأوقية (الأونصة) لأول مرة.

وتلقى الدولار بعض الدعم من الطلب على الملاذات الآمنة، حيث أشارت تقديرات موقع المراهنات «بولي ماركت» إلى أن احتمالات انتهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي خلال الأسبوع المقبل لا تتجاوز 26 %.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، 0.30 % إلى 98.91، وهو أعلى مستوى منذ الخامس من أغسطس، وذلك بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ تسريح جماعي للموظفين الاتحاديين، خلال أزمة الإغلاق.

وسجل اليورو أدنى مستوى في شهر ونصف الشهر عند 1.1607 دولار، وانخفض في أحدث التعاملات 0.38 % إلى 1.1613 دولار. ووصل الدولار إلى 152.46 يناً، وهو أعلى مستوى أمام العملة اليابانية منذ منتصف فبراير، وارتفع في أحدث التعاملات

0.35 % إلى 152.40 يناً.

وانخفض الدولار النيوزيلندي بما يصل إلى 1 % إلى 0.5739 دولار أمريكي، بعد أن فاجأ بنك الاحتياطي النيوزيلندي السوق بخفض سعر الفائدة بأكثر من المتوقع بمقدار 50 نقطة أساس، وأشار إلى المزيد من التيسير في المستقبل بعد التدهور الأخير في البيانات الاقتصادية.

وبلغ سعر صرف اليوان في المعاملات الخارجية 7.1506 للدولار، مسجلاً انخفاضاً 0.1 % مقارنة بالجلسة السابقة.