بعد 17 سنة من انهيار البنك الأمريكي.. إغلاق وحدة ليمان براذرز في لندن

أصبح بمقدور الوحدة اللندنية لبنك «ليمان براذرز»، الذي ينظر إليه باعتباره الشرارة الأولى التي أشعلت الأزمة المالية العالمية، إغلاق أبوابه أخيراً، بعد 17 عاماً على انهيار أعماله في الولايات المتحدة، في إحدى أكبر حالات الإفلاس على الإطلاق.

وأصدر قاضٍ في لندن، الأربعاء، حكماً بإمكانية إنهاء إجراءات التصفية الإدارية لشركة «ليمان براذرز إنترناشونال يوروب»، بعد أن أوفت بجميع التزاماتها تجاه الدائنين، وبعد إجراءات تصفية أعقبت انهيار الشركة الأم في أمريكا، بتاريخ 15 سبتمبر 2008.

وكانت عملية التصفية ناجحة بشكل غير متوقع، حيث تمكن خبراء الإعسار في «برايس ووتر هاوس كوبرز»، من استرداد قرابة 28 مليار جنيه إسترليني (37.5 مليار دولار) من الوحدة الدولية.

وقال القاضي «روبرت هيلديارد» في جلسة الاستماع، الأربعاء، إن قضية «ليمان براذرز» غير عادية، لدرجة أنه «من غير المرجح أن تتكرر أبداً. إنها لحظة مفصلية».