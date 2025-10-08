«أبل» و«ميتا» تقتربان من تسوية قضايا الاحتكار مع الاتحاد الأوروبي

تقترب شركتا «أبل» و«ميتا» من التوصل إلى تسوية مع المفوضية الأوروبية بشأن قضيتي احتكار، في محاولة لتفادي غرامات مالية إضافية من بروكسل وسط تصاعد التوتر بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن القواعد الرقمية الجديدة.

ونقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن مسؤولين أوروبيين قولهم، إن الجانبين في المراحل النهائية من إبرام اتفاق يتضمن تعديلات على عدد من الممارسات التجارية للشركتين، بعد أن فرض الاتحاد غرامات إجمالية على الشركتين بقيمة 700 مليون يورو، (814 مليون دولار).

وذكرت «فاينانشال تايمز» أن المفاوضات الجارية تشمل أيضاً مناقشة شروط العقود الجديدة لمطوري التطبيقات، مشيرة إلى أن التوصل إلى اتفاق نهائي سيجنّب الشركتين غرامات يومية قد تصل إلى 5% من متوسط الإيرادات العالمية.

يذكر أن المفوضية الأوروبية فرضت في أبريل غرامة قدرها 500 مليون يورو على «أبل» لمنعها مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات أرخص خارج متجرها، بجانب 200 مليون يورو ضد «ميتا» بسبب إجبارها مستخدمي «فيسبوك» و«إنستجرام» على الاختيار بين مشاهدة الإعلانات أو الدفع لتجنبها.