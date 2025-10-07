البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط في 2025

رفع البنك الدولي توقعاته للنمو في المنطقة التي تشمل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان لعام 2025، إلا أنه قلصها للعام المقبل، وأرجع تعديل التوقعات إلى التحديات الاقتصادية العالمية والاضطرابات السياسية.

وقال البنك، ومقره واشنطن، إنه يتوقع الآن أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان 2.8% هذا العام، ارتفاعاً من توقعات النمو التي نشرها في أبريل الماضي عند 2.6 %.

وعزا ذلك إلى تحسن النشاط الاقتصادي في دول الخليج عقب الإلغاءات التدريجية الأسرع من المتوقع لتخفيضات إنتاج النفط، فضلاً عن نمو القطاع غير النفطي.

وكشف التقرير أنه من المتوقع أن تواجه الدول النامية المصدرة للنفط تباطؤاً ملحوظاً نتيجة الاضطرابات الناجمة عن الصراعات والتخفيضات في إنتاج النفط.

وبالنسبة لاقتصاد إيران فمن المتوقع أن يسجل انكماشاً بنسبة 1.7 % هذا العام يليه انكماش أكبر بنسبة 2.8 % في العام المقبل، في تحول كبير عن توقعات البنك الدولي في أبريل الماضي التي رجحت نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 0.7 % خلال 2026.