التحذير من جني أرباح في أسهم التكنولوجيا الأمريكية

حذر خبراء «سيتي جروب» من أن أسهم التكنولوجيا الأمريكية تواجه مخاطر متزايدة، مع سعي المستثمرين لجني الأرباح من الارتفاع القياسي الذي شهدته هذا العام.

وكتب فريق البنك في مذكرة حسبما نقلت «بلومبيرغ»: ارتفعت مخاطر جني الأرباح سريعاً في الأسواق كافة، لكنها مرتفعة بشكل خاص بالنسبة لمؤشر ناسداك، وقد تعوق المزيد من الصعود.

وأوضحوا أن مؤشر ناسداك الأكثر عرضة للخطر بعد ارتفاعه بنسبة 46% من مستوياته المسجلة في أبريل، بدعم من الحماس المتزايد تجاه التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي.

وبدعم من التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي، ورغم الإغلاق الحكومي، والتعريفات الجمركية المرتفعة، ارتفع سوق الأسهم لمستويات قياسية جديدة، حتى إن مؤشر «ناسداك» أغلق عند مستويات قياسية 30 مرة هذا العام حتى إغلاق أمس الاثنين، وفقاً لبيانات جمعتها «بلومبيرغ».