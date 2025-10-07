«جوجل» تخسر جولة قضائية مهمة بشأن متجر التطبيقات

خسرت شركة «ألفابت» المالكة لـ«جوجل» محاولة أمام المحكمة العليا الأمريكية بتجميد تغييرات كبيرة على متجر التطبيقات «جوجل بلاي»، في قضية مكافحة احتكار رفعتها شركة «إبيك غيمز» المطورة للعبة «فورتنايت».

رفضت المحكمة العليا طلب «جوجل» تعليق جزء من حكم محكمة جزئية مؤقتاً من دون تقديم تفسير لسبب الرفض. وسعت الشركة إلى منع تنفيذ قرار يلزمها بالسماح لمتاجر تطبيقات منافسة بالوصول إلى مكتبتها من التطبيقات، كما يمنعها من حظر تحميل تطبيقات المنافسين عبر «جوجل بلاي».

كما طلبت الشركة إيقاف السماح لمطوري التطبيقات بتقديم روابط تؤدي إلى خيارات دفع أرخص. وقالت «جوجل»: إن هذه التغييرات ستؤدي إلى «ضرر كبير في سلامة المستخدمين» وستقوض الابتكار في نظام «أندرويد».

وقال متحدث باسم «جوجل» إن الشركة تشعر بخيبة أمل من القرار وستواصل الاستئناف عليه.

غير أن رفض المحكمة العليا تأجيل تنفيذ التغييرات قد يشير إلى أنها لن تحكم في نهاية المطاف لصالح الشركة.

أشاد الرئيس التنفيذي لشركة «إبيك» تيم سويني بالقرار في منشور على منصة «إكس»، قائلاً: إن المطورين يمكنهم الآن توجيه مستخدمي «جوجل» خارج تطبيقاتهم «من دون رسوم أو شاشات تحذيرية أو عراقيل».

هذا الجزء من القرار الصادر عن القاضي جيمس دوناتو من المحكمة الجزئية الأمريكية في سان فرانسيسكو، والذي يسمح باستخدام الروابط الخارجية، من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 22 أكتوبر. وتم إصدار القرار في الأصل العام الماضي عقب محاكمة في ديسمبر 2023، حين انحازت هيئة المحلفين إلى «إبيك» في ادعائها بأن «ألفابت» فرضت سياسات تقييدية على «جوجل بلاي»، وانخرطت في ممارسات مناهضة للمنافسة عبر دفع مبالغ لمصنعي الهواتف ومطوري التطبيقات البارزين لاستخدام متجرها حصراً.

أيدت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة حكم دوناتو في يوليو. وتحمل القضية اسم «جوجل ضد إبيك»، برقم «25a354».