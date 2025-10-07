الذهب يبدأ عصراً جديداً فوق مستوى 4000 دولار

سجل الذهب مستوى قياسياً جديداً، الثلاثاء، بدعم من طلب استثماري قوي في ظل حالة من الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية الأوسع، وتوقعات بمزيد من قرارات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، وحالة عدم اليقين الاقتصادي، مع عدم وجود أي مؤشرات إلى إمكانية التوصل إلى حل لأزمة الإغلاق بين مجلسي الكونغرس.

واخترقت العقود الأمريكية الآجلة للذهب حاجز الـ 4000 دولار للمرة الأولى في تاريخها عند 4000.1 دولار، قبل أن يستقر عند 3994 دولاراً.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 3970.59 دولاراً للأوقية «الأونصة»، ليتداول بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3977.19 دولاراً، الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.

كما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 3972.20 دولاراً.

وقال أولي هانسن، رئيس أبحاث السلع الأولية في ساكسو بنك: «لا يزال الطلب القوي على صناديق الاستثمار المتداولة عاملاً رئيسياً، مدفوعاً «بالخوف من تفويت الفرص»، وتراجع الثقة بالملاذات الآمنة التقليدية»، مضيفاً أن الطلب المستمر من البنوك المركزية، وانخفاض تكاليف التمويل يدعمان أيضاً الذهب.

وخفف البيت الأبيض، الاثنين، من حدة تصريحات الرئيس دونالد ترامب، بشأن تسريح موظفي الحكومة، بسبب الإغلاق الحكومي المستمر، لكنه حذر من أن فقد الوظائف قد يحدث مع استمرار المأزق.

وأدى الإغلاق الحكومي إلى تأجيل صدور مؤشرات اقتصادية رئيسية، ما دفع المستثمرين إلى الاعتماد على بيانات ثانوية غير حكومية لتقييم توقيت ومدى خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

ولا تزال الأسواق تتوقع تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل من أكتوبر وديسمبر.

وعادة ما ترتفع أسعار الذهب، الذي لا يدر عوائد، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، وخلال فترات عدم اليقين الاقتصادي.

وقفزت أسعار الذهب 51 في المئة منذ بداية العام وحتى الآن وسط عمليات شراء قوية من البنوك المركزية، وزيادة الطلب على صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب، وتراجع الدولار، وتزايد إقبال المستثمرين الأفراد الساعين للتحوط في ظل تصاعد التوتر التجاري والجيوسياسي.

وقال مايكل لانجفورد، كبير مسؤولي الاستثمار في سكوربيون مينيرالز: «أتوقع أن يصل سعر الذهب إلى 4300 دولار للأونصة ،خلال الأشهر الستة المقبلة، في ظل توقعات باستمرار تراجع قيمة الدولار، والوضع الاقتصادي الكلي والجيوسياسي، التي تدعم ارتفاع أسعار الذهب».

ورفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب في ديسمبر 2026 إلى 4900 دولار للأوقية من 4300 دولار.

وأظهرت بيانات بنك الشعب الصيني أن البنك المركزي أضاف الذهب إلى احتياطاته في سبتمبر، وذلك للشهر الحادي عشر على التوالي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 في المئة إلى 48.11 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين واحداً في المئة إلى 1609.04 دولارات، واستقر البلاديوم عند 1317.50 دولاراً.