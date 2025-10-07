«طريق أمبلر» الأمريكي في ألاسكا لتسهيل استخراج معادن استراتيجية

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالموافقة على مشروع طريق يمتد بطول 211 ميلاً (نحو 340 كيلومتراً) عبر منطقة برية في ألاسكا، بهدف تسهيل عمليات استخراج النحاس والكوبالت والذهب ومعادن أخرى.

وكان مشروع «طريق أمبلر» موضع نقاش طويل، وقد تمت الموافقة عليه خلال الإدارة الأولى للرئيس دونالد ترامب، لكنه أوقف لاحقاً في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن بعد أن خلص تحليل رسمي إلى أن المشروع قد يهدد حيوانات الرنة وغيرها من الحياة البرية، ويضر بالقبائل الأصلية في ألاسكا التي تعتمد على الصيد وصيد الأسماك.

وقال ترامب خلال مراسم في المكتب البيضاوي: إن «طريق أمبلر ومشروع التعدين شمال فيربانكس في ألاسكا كان يجب أن يكون قيد التشغيل منذ وقت طويل، وكان من الممكن أن يدر مليارات الدولارات لبلدنا ويوفر الكثير من الطاقة والمعادن». وأضاف: إن «جو بايدن ألغاه وأضاع وقتاً ومالاً وجهداً كثيراً، لكننا نبدأ من جديد الآن، ولدينا متسع من الوقت لإنجازه هذه المرة».

وفي تطور ذي صلة، أعلن البيت الأبيض أن الحكومة الأمريكية ستحصل على حصة قدرها 10% من أسهم شركة «تريولوجي ميتالز» الكندية التي تسعى لتطوير موقع أمبلر.

وكانت الحكومة الأمريكية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن شراء حصة أقلية في شركة «ليثيوم أميركاز» الكندية، التي تطور أحد أكبر مناجم الليثيوم في العالم في ولاية نيفادا. وستحصل وزارة الطاقة الأمريكية على حصة 5% من الشركة وحصة أخرى بنسبة 5% في مشروع تعدين الليثيوم «ثاكر باس»، وهو مشروع مشترك مع شركة «جنرال موتورز».