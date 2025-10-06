بيتكوين تسجل مستوى قياسياً جديداً عند 125.67 ألف دولار

سجلت «بيتكوين»، وهي أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، أعلى مستوى لها على الإطلاق، اليوم، لتصل إلى 125.67 ألف دولار، وحافظت «بيتكوين» على موقعها أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية والتي تجاوزت 2.50 تريليون دولار، بحسب بيانات موقع «كوين ماركت كاب».

وتحسنت قيمة «بيتكوين» في ظل قلق المستثمرين حيال الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، كما دعم ارتفاع الأسهم الأمريكية صعود «بيتكوين»، فيما بحث المستثمرون عن ملاذات آمنة بينما يتفاوض النواب الأمريكيون على تمويل الحكومة الفيدرالية.

ونقلت «بلومبيرغ» عن جوشوا ليم، من شركة «فالكون إكس» للوساطات المرتبطة بالعملات المشفرة، قوله إنه «مع وصول العديد من الأصول بما في ذلك الأسهم والذهب، حتى الأصول القابلة للجمع، مثل بطاقات بوكيمون، إلى مستويات مرتفعة بشكل غير مسبوق، ليس أمراً مفاجئاً بأن تستفيد بيتكوين من سردية التقليل من قيمة الدولار».