البنوك المركزية تُضيف 15 طناً من الذهب إلى احتياطياتها خلال أغسطس

كشفت البيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي أن شهية البنوك المركزية لشراء المزيد من الذهب لا تزال مرتفعة، مشيراً إلى أن هذه البنوك قد أضافت 15 طناً من الذهب إلى احتياطياتها خلال أغسطس 2025.

وأوضح مجلس الذهب العالمي أن شهر أغسطس مثل الشهر السابع والعشرين الذي يشهد زيادة البنوك المركزية لاحتياطياتها من الذهب خلال آخر ثمانية وعشرين شهراً.

وأشار مجلس الذهب العالمي إلى أن البنوك المركزية لكل من كازاخستان وبلغاريا وتركيا والصين كانت من بين أكبر المشترين خلال أغسطس.

وأضاف البنك الوطني الكازاخستاني 8 أطنان من الذهب إلى احتياطياته في واحدة من أكبر عمليات شراء الذهب التي يقوم بها هذا البنك المركزي، وبهذا وصلت احتياطيات البنك الوطني الكازاخستاني إلى 316 طناً.

وفي السياق نفسه رفع البنك المركزي التركي من احتياطيات الذهب بمقدار طنين، وبهذا ارتفعت احتياطيات البنك المركزي من الذهب منذ بداية عام 2025 بنحو 21 طناً لتصل إلى 639 طناً.

ورفع البنك الوطني البلغاري احتياطياته من الذهب طنين في أكبر عملية شراء ذهب للبنك منذ عام 1997، وبهذا ارتفعت احتياطيات البنك الوطني البلغاري من الذهب إلى 43 طناً.

أما بنك الشعب الصيني فقد رفع هو الآخر احتياطياته من الذهب بمقدار طنين مسجلاً بذلك الزيادة الشهرية العاشرة على التوالي في احتياطيات الذهب. ونتيجة لذلك تجاوزت احتياطيات الصين الرسمية من الذهب 2300 طن أول مرة.

وتأتي شهية البنوك المركزية لزيادة احتياطياتها من الذهب وسط تسجيل المعدن الثمين مستويات قياسية غير مسبوقة، وتوقع عدد من المؤسسات المالية والخبراء تجاوز الأوقية حاجز الـ4 آلاف دولار قريباً.

وتتداول أوقية الذهب حالياً عند مستوى 3886 دولاراً.