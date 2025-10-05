إيرادات فصلية قياسية.. الذكاء الاصطناعي يصعد بـ«فوكسكون» لتحقيق 67.7 ملياراً

أعلنت فوكسكون التايوانية، أكبر شركة لتصنيع الإلكترونيات بالطلب في العالم، تسجيلها إيرادات قياسية في الربع الثالث من عام 2025 بلغت 2.057 تريليون دولار تايواني (67.7 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتأتي هذه النتائج بدعم من الطلب المتسارع على منتجات الذكاء الاصطناعي، ولا سيما خوادم «إنفيديا»، التي تعد فوكسكون أكبر مصنع لها، إلى جانب استمرار تجميعها هواتف آيفون لصالح أبل.

ورغم الارتفاع القوي جاءت الإيرادات دون متوسط توقعات السوق المقدر عند 2.134 تريليون دولار تايواني، لكنها ما زالت «أفضل من المتوقع»، بحسب بيان الشركة.

أشارت فوكسكون إلى أن الإيرادات بالدولار الأمريكي ارتفعت بنسبة 16.1% على أساس سنوي، بينما سجل الدولار التايواني ارتفاعاً يقارب 8% منذ بداية العام، ما انعكس سلباً على نتائج بعض الأقسام، خصوصاً في فئة الإلكترونيات الاستهلاكية الذكية، التي تشمل هواتف آيفون.

وفي سبتمبر وحده حققت الشركة إيرادات بلغت 837.1 مليار دولار تايواني، بزيادة 14.2% سنوياً و38% شهرياً، وهو أعلى مستوى لشهر سبتمبر في تاريخ الشركة.

أوضحت فوكسكون أن نمو الإيرادات القوي جاء بفضل أداء قسم الخوادم ومنتجات الشبكات السحابية، مدعوماً بالطلب المتزايد على أنظمة الذكاء الاصطناعي.

في المقابل تراجعت إيرادات الإلكترونيات الذكية بشكل طفيف، بينما أظهرت المنتجات المكونية والقطاعات الأخرى أداء مستقراً.

وتابعت الشركة، إن الإيرادات المجمعة للأشهر التسعة الأولى من العام بلغت 5.55 تريليونات دولار تايواني، بزيادة 16.27% مقارنة بالعام الماضي، وهي الأعلى في تاريخ الشركة لهذه الفترة.

توقعت فوكسكون استمرار النمو في الربع الرابع، مدفوعاً بزيادة شحنات خوادم الذكاء الاصطناعي، ودخول موسم الذروة التقليدي قبيل عطلات نهاية العام في الأسواق الغربية.

وأكدت أن عملياتها ستحافظ على نمو متتالٍ ربعاً بعد ربع، في ظل الزخم القوي في الطلب العالمي على الخوادم والحوسبة عالية الأداء.