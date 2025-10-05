«أوبك+» يعزز الإمدادات برفع إنتاج النفط 137 ألف برميل يومياً

وافق تحالف «أوبك+» الأحد، على زيادة جديدة بإنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يومياً بدءاً من نوفمبر المقبل، بحسب بيان صادر عن منظمة أوبك.

يُشكل القرار بداية إعادة ضخ شريحة جديدة من الإمدادات بنحو 1.65 مليون برميل يومياً، كان من المقرر أن تبقى سارية حتى نهاية العام المقبل.

كان التحالف قد أنهى في أغسطس عملياً شريحة تخفيضات طوعية التزمت بها ثماني دول منذ 2023 بمقدار 2.2 مليون برميل نفط يومياً، عبر زيادته الإنتاج حينها بواقع 547 ألف برميل يومياً.

يواصل «اوبك+» سلسلة إعادة الإمدادات المتوقفة إلى الأسواق، مستهدفاً استعادة حصته السوقية بعد سنوات من خفض المعروض.

وقال مصدران في أوبك+ لرويترز أثناء اجتماع المجموعة إن ثماني دول فيها اتفقت، على زيادة إنتاج النفط في نوفمبر بمقدار 137 ألف برميل يوميا، وهي الزيادة نفسها المطبقة في أكتوبر.

وقال مندوبون في مجموعة «أوبك بلس»، التي تضم السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، إن المجموعة وافقت على زيادة متواضعة في إنتاج النفط لشهر نوفمبر المقبل.

ويهدف هذا التحول في السياسة بعد تخفيضات لسنوات إلى استعادة الحصة السوقية من المنافسين مثل منتجي النفط الصخري الأمريكي.

وأشار تحالف أوبك+ في بيان إلى استقرار التوقعات الاقتصادية العالمية والأسس السليمة للسوق حاليا. وأوضح البيان أن 8 دول أعضاء في التحالف أوبك+ ستجتمع يوم 2 نوفمبر.