«النواب الأمريكي» يقر مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب

أقر مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، أمس، وبفارق صوت واحد، مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل الذي سينفذ معظم أجندة الرئيس دونالد ترامب السياسية ويثقل كاهل البلاد بديون تقدر بتريليونات الدولارات.

وقال مكتب الموازنة في الكونجرس، وهو مكتب غير حزبي، إن مشروع القانون سيحقق الكثير من تعهدات ترامب الانتخابية الشعبوية وسيمنح إعفاءات ضريبية جديدة على قروض السيارات وسيزيد الإنفاق على الجيش وحرس الحدود وسيرفع ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36.2 تريليون دولار بنحو 3.8 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل.

وأقر المجلس ما وصفه ترامب بـ«مشروع القانون الكبير والجميل» بموافقة 215 صوتاً مقابل 214 بعد أن صوت كل الديمقراطيين وجمهوريان في المجلس ضده وصوت جمهوري ثالث بأنه «حاضر»، أي لا مع مشروع القانون ولا ضده.وسيحال مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ومن المرجح أن تجرى عليه تغييرات خلال مناقشات تستمر أسابيع.

وتسبب إقرار مجلس النواب الأمريكي مشروع القانون في تراجع مؤشرات الأسواق العالمية عند الفتح، ففي وول ستريت، تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.24 %، وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.11 %، فيما ارتفع مؤشر «ناسداك» المجمع 0.42 %.

وفي أوروبا، تراجعت الأسهم الأوروبية، حيث انخفض مؤشر «ستوكس 600» 0.88 %، وتراجع «داكس» الألماني 0.65%، ونزل «فايننشال تايمز» 0.87 %، وهبط «كاك» الفرنسي 0.94 %. وفي طوكيو، أغلق مؤشر «نيكاي» الياباني عند أدنى مستوى في أسبوعين حيث نزل 0.84 %.