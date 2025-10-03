الفاو: تراجع أسعار الأغذية العالمية في سبتمبر

رويترز



قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، الجمعة: إن أسعار السلع الغذائية العالمية انخفضت في سبتمبر، متأثرة بهبوط أسعار السكر ومنتجات الألبان، متجاوزة ارتفاعاً في أسعار اللحوم.

وبلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في سلة من السلع الغذائية المتداولة دولياً، 128.8 نقطة في سبتمبر بانخفاض عن قراءة معدلة بلغت 129.7 نقطة في أغسطس.

وارتفع المؤشر 3.4% عن الشهر نفسه من العام الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنحو 20% من مستوى قياسي سُجل في مارس 2022 في أعقاب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.



أسعار السكر

وانخفض مؤشر أسعار السكر التابع للفاو 4.1% الشهر الماضي، بعد أن ارتفع المؤشر إلى أعلى مستوى له في عامين في يوليو قبل أن يستقر في أغسطس، ليصل إلى أدنى مستوى منذ مارس 2021.

وأفادت الفاو بأن انخفاض أسعار السكر يعكس تحسناً في توقعات المعروض، مع إنتاج أعلى من المتوقع في البرازيل وتوقعات حصاد جيدة في الهند وتايلاند.

وانخفض مؤشر أسعار الألبان 2.6% على أساس شهري، مدفوعاً بدوره بانخفاض حاد في أسعار الزبدة وسط زيادة آفاق الإنتاج في أوقيانوسيا.

لحوم البقر

وارتفع مؤشر أسعار اللحوم 0.7% مسجلاً مستوى قياسياً جديداً، مع ارتفاع أسعار لحوم البقر والأغنام.

وحققت لحوم البقر ذروة سعرية جديدة، مدعومة بالطلب القوي في الولايات المتحدة في ظل محدودية المعروض المحلي.

وفي تقرير منفصل، رفعت منظمة الأغذية والزراعة توقعاتها للإنتاج العالمي من الحبوب عام 2025 إلى 2.971 مليار طن من 2.961 مليار طن كانت توقعتها الشهر الماضي.

وقالت المنظمة إن التقديرات الأحدث تعني زيادة 3.8% عن إنتاج العام الماضي وتشكل أكبر صعود سنوي منذ 2013. وعزت التعديل بالرفع إلى زيادة توقعات إنتاج القمح والذرة والأرز.