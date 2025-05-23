«بتكوين» تقفز لأعلى مستوى على الإطلاق

واصلت عملة «بتكوين» صعودها، متجاوزة حاجز 111 ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق، وسط موجة من التفاؤل المتزايد في الأسواق الرقمية مع تمرير الولايات المتحدة أول إجراءات تنظيمية تتعلق بالأصول الرقمية.

وقفزت «بتكوين»، العملة الافتراضية الأكبر من حيث القيمة، بنسبة 2.31% إلى 111.115 دولاراً، قبل أن تتراجع إلى 110.832 دولاراً، متجاوزة المستوى القياسي البالغ 109 آلاف دولار المسجل في يناير الماضي.

وارتفعت الإيثريوم 5.39% عند 2629.56 دولاراً، والريبل 1% إلى 2.4058 دولار، ودوج كوين 4.98% عند 24.11 سنتاً، وعملة «ترامب» 2.03% إلى 14.542 دولاراً، وسط تفاؤل بشأن اقتراب المشرعين في واشنطن من الاتفاق على قواعد توفر إطاراً تنظيمياً للعملات المشفرة، إلى جانب انحسار المخاوف حول تأثير سياسة التعريفات الجمركية التي يتبعها «ترامب».

وأقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي قانون «جينيوس»، وهو مشروع قانون مهم لتنظيم العملات المستقرة، متجاوزة بذلك عقبات تشريعية سابقة. واعتُبر تقدّم مشروع قانون العملات المستقرة، انتصاراً كبيراً لقطاع العملات المشفرة، مما يُشير إلى بيئة تنظيمية أكثر دعماً.

ومن المرجح أن يُصوّت مجلس الشيوخ على مشروع القانون في وقت لاحق من هذا الأسبوع، مما يُمهّد الطريق لإرساله إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للموافقة عليه.

ويعكس هذا الصعود المتسارع طلباً قوياً من المستثمرين، ودعماً مؤسسياً متنامياً، إلى جانب عوامل اقتصادية كلية دفعت المستثمرين إلى البحث عن بدائل للأصول التقليدية.

وارتفع الطلب على «بتكوين» بشكل ملحوظ في ظل الاهتمام المتزايد بصناديق المؤشرات المتداولة (ETF) الخاصة بالأصول الرقمية، في وقت يشهد العالم موجة تضخم وعدم يقين مالي، دفعت العديد من الشركات الكبرى إلى إضافة البتكوين إلى استثماراتها.

وتجاوزت التدفقات الداخلة إلى صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع سعر بتكوين 40 مليار دولار الأسبوع الماضي، ولم تشهد سوى يومين من التدفقات الخارجة في مايو، وفقاً لشركة سوسوفاليو.