390 مليار دولار سوق تجارة التجزئة الخليجي بحلول 2028

يشهد قطاع التجزئة في دول التعاون الخليجي تحولاً جذرياً، حيث أصبح محفزاً رئيسياً للتنويع الاقتصادي والابتكار التكنولوجي والنمو المرتكز على المستهلك، بعد أن كان يهيمن عليه النموذج التقليدي.

وسلط تقرير صادر عن «لوجيك للاستشارات»، بعنوان «ثورة التجزئة: عرض تفاصيل تحول دول الخليج خلال 5 سنوات»، الضوء على كيفية توسع القطاع بسرعة، متوقعاً أن يتجاوز 390 مليار دولار بحلول 2028، مدفوعاً بالابتكار الرقمي وتغير سلوك المستهلكين والمبادرات الحكومية.

ويبرز التقرير تطور توقعات المستهلكين في دول الخليج، حيث أصبحوا أكثر دراية بالتكنولوجيا، وحرصاً على الوقت، وتركيزاً على التجربة مع استخدام 87% من المستهلكين في المنطقة لكل من القنوات عبر الإنترنت والتقليدية لإجراء عمليات الشراء.ينقسم قطاع التجزئة في دول الخليج إلى القطاع الغذائي وغير الغذائي، حيث يُظهر كل منهما مسارات نمو قوية ومميزة.

حيث من المتوقع أن ينمو قطاع تجارة الغذاء من 127.2 مليار دولار في 2023 إلى 162 مليار دولار بحلول 2028 في الوقت نفسه، يشهد قطاع التجزئة (بدون الغذاء) - بما في ذلك السلع الفاخرة والإلكترونيات والأزياء - نمواً أسرع، بمعدل نمو سنوي مركب 6.2%، متوقعاً أن يصل إلى 243.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

لا تزال الإمارات والسعودية في صدارة المنطقة، حيث تمثلان أكثر من 75% من إجمالي مبيعات التجزئة - وهي حصة من المتوقع أن تزداد في المستقبل.

ومن المنصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى تجارب التجارة الإلكترونية فائقة التخصص، تظهر ابتكارات جديدة كل يوم بما في ذلك مفهوم «التجارة السريعة» التي تتيح توصيل المنتجات خلال أقل من 30 دقيقة.

وقال سيف الله ربيع – الشريك التنفيذي، شركة لوجيك للاستثمارات، الإمارات: «لم يعد تجار التجزئة في الخليج يكتفون ببيع المنتجات فحسب، بل يقومون ببناء تجارب وأنظمة متكاملة، والنجاح في المرحلة القادمة سيكون لمن ينجح في الدمج الأمثل بين الواقع الرقمي والمادي».